Leipzig hat zu wenig Blut! Dringend Spenderinnen und Spender gesucht

Leipzig - Der Blut- und Plasmaspendedienst Haema will die Leipzigerinnen und Leipziger zur Spende animieren.

Alles in Kürze

In Leipzig gibt es drei Haema-Standorte. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

"Nur etwa drei Prozent der Leipziger spenden regelmäßig", so die Haema am Montag in ihrem Appell. Das ist ein wirklich geringer Wert, da eigentlich rund 30 Prozent der Einwohner berechtigt wären.

Denn die einzigen Anforderungen an gesunde Blut- oder Plasmaspender sind das Mindestalter von 18 Jahren und das Mindestgewicht von 50 Kilogramm.

Die Tatsache, dass ein großer Teil der derzeit aktiven Spender zwischen 60 und 79 Jahren alt sind und deshalb schon bald altersbedingt ausfallen werden, verschärft die Versorgungslage nach Ansicht der Haema noch weiter.

Deshalb seien nun vor allem die jüngeren Leipzigerinnen und Leipziger gefordert, um Engpässe in der Versorgung der Krankenhäuser und Notaufnahmen zu vermeiden. In den Sommermonaten und der damit verbundenen Ferienzeit sinke die Spendebereitschaft stets merklich.