Nexus-Festival in Leipzig: Wo Gaming, Nerdkultur und Rock aufeinandertreffen

Leipzig - Noch bis Sonntag läuft auf dem AGRA-Gelände in Leipzig das Nexus Festival – ein Treffpunkt für alle, die Gaming, Rockmusik und Nerdkultur lieben. Die Veranstaltung begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus interaktiver Unterhaltung, nostalgischem Charme und mitreißender Live-Musik.

Alles in Kürze

Gaming-Fans kommen bei den vielen Mitmach-Stationen voll auf ihre Kosten. © Christian Grube

Ein Highlight ist die Retro-Game-Area, in der Besucher in die Videospielgeschichte eintauchen können. Hier stehen voll funktionsfähige Klassiker bereit: Von Atari 2600, Amiga und Robotron-Konsolen bis hin zu Nintendo NES und SEGA Mega Drive – Fans können selbst Hand anlegen und erleben, wie sich Gaming in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.

Für viele ist es eine Zeitreise zurück in die Kindheit, für andere eine spannende Entdeckung längst vergangener Pixel-Welten.

Auch für Adventure-Fans gibt es etwas Besonderes: Der Leipziger Autor und Entwickler Gregor Müller stellt auf dem Festival sein neues Point-and-Click-Adventure "Casebook 1899" vor, das im Frühherbst 2025 erscheinen soll.

Das Spiel entführt die Spieler ins Leipzig des Jahres 1899 – liebevoll gestaltet, mit originalgetreuen Schauplätzen, die auch heute noch im Stadtbild wiederzuerkennen sind. Eine spannende Reise in eine vergangene Zeit, kombiniert mit moderner Erzählkunst und klassischem Gameplay.