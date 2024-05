14. Museumsnacht: Damit lockten die Häuser in Leipzig und Halle

Von Christian Grube

Leipzig/Halle - Einmal im Jahr öffnen 62 Museen in Leipzig und Halle ihre Tore für eine ganz besondere Nacht der Kultur. Die alljährliche Museumsnacht lockte auch dieses Mal wieder Tausende Kulturbegeisterte in die beiden Städte, über 400 Veranstaltungen boten Einblicke in die vielfältige Kulturszene Mitteldeutschlands.