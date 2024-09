200 Künstler an 56 Standorten: Die "Nacht der Kunst" übernimmt Leipzigs Norden

Leipzig - Zum 15. Mal verwandelt das Leipziger Kunst- und Kulturfestival "Nacht der Kunst" die Georg-Schumann-Straße in eine kilometerlange Kunstmeile. Schon am Freitag startet das Event mit einer Pre-Opening-Party im Kunsttanker.

Zum 15. Mal verwandelt sich die Georg-Schumann-Straße in eine gigantische Kunstmeile. © Emily Mittmann

Ob in den Geschäften, Cafés oder Gässchen: Am Samstag verwandelt sich die Georg-Schumann-Straße in Gohlis, Möckern und Wahren wieder in eine gigantische Kunstmesse.

Rund 200 Maler, Musiker, Fotografen und weitere Künstler aller Art stellen an 56 verschiedenen Orten ihre Werke zur Schau und freuen sich auf Tausende Besucher.

Eröffnet wird die "Nacht der Kunst" am Samstag um 16 Uhr am Kaufland in Gohlis. Ab dann werden alle Ausstellungen für die Besucher zu sehen sein.

Neben den Pop-up-Galerien entlang der Georg-Schumann-Straße werde es zudem ein Rahmenprogramm mit Konzerten, Liveacts und sogar einer Feuershow geben.

Alle kleinen Besucher dürfen sich auf zahlreiche Bastelangebote und insbesondere auf den Mitmachzirkus am Huygensplatz freuen.