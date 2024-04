Neuer Besucherrekord bei der Caggtus: Diese Spieleklassiker sind noch immer heiß begehrt

Drei Tage Zocken auf der Leipziger Messe: 17.300 Spielefans strömten am Wochenende auf die zweite Ausgabe des Gaming-Festivals "Caggtus" und sorgten damit für einen deutlichen Besucherzuwachs. 2023 waren 14.800 Menschen gekommen. © Calvin Schröder

"Die zweite Auflage der 'Caggtus' hat unsere Erwartungen übertroffen", erklärte Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger in einer Mitteilung und betonte einmal mehr, "dass Gaming in Leipzig zu Hause ist".

Deutlich machte das auch die Zahl der Besucher: Mit 17.300 Gästen konnte die "Caggtus" im Vergleich zur Erstausgabe (14.800 Besucher) deutlich zulegen. Zahlreiche Fans verfolgten das Festival zudem im Stream.

Drei Tage lang konnten Spiele-Fans zusammen zocken, Streamer treffen und sich über das Neueste aus dem Bereich Gaming informieren. Anders als Spielemessen wie die "Gamescom" in Köln setzt die "Caggtus" ganz auf das Erlebnis Gaming und lässt seine Gäste vor allem selbst an die Controller.

Für viele dabei ein Highlight: Deutschlands größte LAN-Party in Halle 1. 70 Stunden lang - von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr - zockten dort fast 1900 Spieler aus 13 Ländern gemeinsam und nahmen an Turnieren in "Teamfight Tactics" und "Rainbow Six: Siege" teil.

"Die 'Caggtus' ist ein Festival von der Community für die Community - das haben wir auch dieses Jahr wieder ganz deutlich auf der LAN gespürt", so "Caggtus"-Projektdirektor Constantin Strobel.