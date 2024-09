30 Jahre Paunsdorf Center: Diese Highlights erwarten Euch bei der Jubiläumswoche

Mit einer großen Jubiläumswoche feiert das Paunsdorf Center ab Montag sein 30-jähriges Bestehen. © Paunsdorf Center/Holger Peters

30 Jahre ist es inzwischen her, seit das Paunsdorf Center seine Pforten öffnete. Seitdem hat sich das P.C., wie es von vielen genannt wird, nicht nur als Einkaufszentrum einen Namen gemacht, sondern auch eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben im Leipziger Osten eingenommen. Leute kommen hier zusammen, gehen essen, tauschen sich aus oder verbringen einfach nur Zeit miteinander. Mit einem großen Quartierfest am Samstag und Sonntag zelebriert das Paunsdorf Center auch diesen Teil seiner Geschichte.

Aber der Reihe nach, denn bereits zuvor stehen einige Highlights auf dem Programm. Los geht es mit Thementagen. Im Fokus dabei: Food, Fashion & Beauty und Sport.

So laden bereits am Montag TV- und Sternekoch Ralf Zacherl sowie der Leipziger Koch Jörg Färber mit ihren Live-Kochshows zu einem Besuch ein. Modeschauen, Umstyling-Shows, Glow-up-Stationen und Farbberatungen locken am Dienstag Fashionistas ins P.C. Sportenthusiasten können am Mittwoch neue Sportarten ausprobieren und auf Sportstars wie BMX-Profi Dustyn Alt und Ex-E-Gamer Yannick Reiners treffen.

Selbst der Feiertag (Donnerstag) wird mit einem großen Secondhand-Markt ausgiebig genutzt. Die Restaurants und Imbissstände im P.C. bleiben dabei geöffnet, sodass für Essen und Getränke bereits gesorgt ist.