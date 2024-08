A Tribute To Pink Floyd: TAG24 verlost Tickets für "Pink Horizons"

Espenhain - Sie zählen zu den größten Bands aller Zeiten: Pink Floyd. Mit ihrer Musik begeistern sie bis heute Millionen von Menschen und Musiker. So auch die Mitglieder von "Pink Horizons", die den Göttern des Progressive Rock Tribut zollen. Am Samstag ist die Gruppe zu Gast in Espenhain. TAG24 verlost Karten für die Show.