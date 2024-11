Atze Schröder als "Erlöser" live in Leipzig! So könnt Ihr kostenlos dabei sein

Leipzig - Am 29. November wird Atze Schröder (59) auf seiner "Der Erlöser"-Tour halt in Leipzig machen.

Alles, was Ihr tun müsst, ist eine E-Mail an gewinnspiel@tag24.de mit Eurem Vor- und Nachnamen und dem Eurer Begleitung sowie dem Kennwort "Atze Schröder" zu schicken. Und mit etwas Glück könnt Ihr dabei sein.

Und das Beste: TAG24 verlost 2x2 Tickets für seine Show in Leipzig!

In seinem neuen Programm setzt sich Atze Schröder mit den Sünden und Lasten der Menschen zusammen. Egal ob Alkohol, Drogen, Social Media oder Konsum - vor ihm ist kein Laster sicher. Da wird sich vermutlich auch der ein oder andere Besucher angesprochen fühlen.

Ausgestattet mit seinem wie gewohnt messerscharfen Humor will der Comedian das Leipziger Publikum im Haus Auensee zum Lachen bringen.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 24. November 2024, um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden am 25. November per E-Mail informiert und landen auf der Gästeliste. Die Show am 29. November beginnt um 20 Uhr.