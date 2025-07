Rosa Foodtruck polarisiert auf Wochenmarkt: Anjas Kuchen sind hier einzigartig

Der rosafarbene Foodtruck von Anja Giersberg sticht nicht nur optisch heraus, ihre Kuchen und Törtchen sind einzigartig auf dem Wochenmarkt in Leipzig.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Geht man in Leipzigs Innenstadt auf den Wochenmarkt, kann man sich oft kaum entscheiden: So riesig ist die Auswahl an Händlern, die Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und noch vieles mehr anbieten. Der Foodtruck von Anja Giersberg (40) sticht nicht nur optisch heraus, ihre Kuchen und Törtchen sind einzigartig auf dem Markt.

Anja Giersberg (40) hat ihr Leben vor einigen Jahren komplett umkrempeln müssen, ist dank der Zucker-Abstinenz wieder gesund geworden. © TAG24/Emily Mittmann Für viele Naschkatzen vermutlich kaum vorstellbar, aber die Konditormeisterin aus Leidenschaft bäckt all die vermeintlich süßen Leckereien komplett ohne raffinierten Zucker. Die TAG24-Redaktion hat Marmorküchlein, Brownie und Tartelettes getestet und war selbst erstaunt, wie gut Süßigkeiten ohne Zucker schmecken können. "Was an Zucker in Backwaren ist, ist wirklich total verrückt", sagt Anja Giersberg im Gespräch mit TAG24. Sie selbst nutzt für ihre süßen Teilchen den Zuckeraustauschstoff Erythrit, der durch Fermentation aus Mais gewonnen wird. Leipzig Lokal Früher Görtz, jetzt Baustelle: Diese Modekette zieht bald in der Petersstraße ein Leipzig Lokal 13 Jahre nach Quali-Drama: Ein Leipziger Benzien schnuppert wieder Olympia-Luft Davon reiche etwa die Hälfte der Menge im Vergleich zu normalem Zucker. Um das richtige Mischverhältnis herauszufinden, habe es aber viel Übung gebraucht. Alle ihre Produkte werden außerdem entweder aus Dinkelmehl oder gemahlenen Mandeln hergestellt, wobei Letzteres glutenfrei ist. Auch vegane Küchlein gibt es.

Anja Giersberg wird angefeindet, weil sie ohne Zucker bäckt

Nicht zu übersehen: Anjas Foodtruck ist bonbonrosa und kommt gut an auf dem Leipziger Wochenmarkt. © TAG24/Emily Mittmann Auf dem Leipziger Wochenmarkt kommt Anja seit Februar mit ihren Backwaren und dem rosafarbenen Foodtruck richtig gut an, nachmittags ist die Auslage oft schnell leer. Kein Wunder: Zuckerfreien Kuchen bekommt man eben sonst nicht in Bäckereien. Sowohl online als auch auf anderen Märkten sei ihr aber auch schon Ablehnung entgegengeschlagen. "Das ist ein polarisierender Foodtruck, ich werde auch beschimpft und bedroht." Man brauche solch eine Schei*e nicht, werde ihr dann gesagt. "Beim Thema Zucker gehen manche auf die Barrikaden." Dabei ist es nicht so, dass die Beelitzerin es sich aussuchen konnte. Ihr Körper hatte sich für die jahrelange schlechte und sehr zuckerhaltige Ernährung sowie den jobbedingten Stress in der Gastronomie bitter gerächt. Leipzig Lokal "Es ist offiziell!!!": An diesem Tag findet das nächste KarliBeben statt Leipzig Lokal Lebensgefahr vorm Leipziger Hauptbahnhof: Fußgänger ignorieren Sperrung Bei der 40-Jährigen wurde 2017 ein Darmpilz diagnostiziert, der sich bereits durch ihren ganzen Darm gefressen hatte. "Der hat mich komplett vergiftet", erzählt sie. "Daran kann man auch sterben."

Und so war Zucker von heute auf morgen tabu für Anja, weil sich der Pilz ja genau davon ernährt hat. "Das war für mich als Konditormeisterin ein totaler Schock, ich hab mein Geld mit Zucker verdient."

Diese leckeren Kuchen beinhalten keinen raffinierten Zucker und schmecken trotzdem. © TAG24/Juliane Bonkowski

Die Törtchen und Tartelettes sind fast schon Kunstwerke. © TAG24/Emily Mittmann

Anjas Foodtruck ist auch in anderen Städten unterwegs