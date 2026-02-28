Bei mildem Frühlingswetter: Das solltet Ihr am Wochenende in Leipzig nicht verpassen

TAG24 verrät, was man am Wochenende in Leipzig unternehmen kann. Dazu zählen unter anderem die Weinmesse und die Tattoo & Lifestyle.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der Vorfrühling ist in der Messestadt angekommen - auch am Wochenende wird es sonnig und mild. Wenn Ihr Lust bekommt, herauszugehen und etwas zu unternehmen, haben wir in den TAG24-Veranstaltungstipps einige Ideen für Euch.

Weinmesse Leipzig

Werk 2 Kulturfabrik - Wer gern Wein trinkt oder sich für das Traubengetränk interessiert, sollte am Wochenende im Leipziger Süden vorbeischauen. Bei der Weinmesse stellen Winzer und Produzenten ihre Erzeugnisse vor und teilen ihr Wissen. An allen Ständen kann kostenlos probiert werden, Weine können direkt gekauft werden und bei kostenlosen Vorträgen könnt Ihr mehr über das beliebte Getränk erfahren. Am Samstag startet die Messe um 14 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. Im Vorverkauf online kosten die Tickets 20 Euro.

Man muss kein Weinkenner sein, um bei der Weinmesse in Leipzig auf seine Kosten zu kommen. (Symbolbild) © PR/www.stock.adobe.com, contrastwerkstatt; Agentur für Marketing GmbH

Tattoo & Lifestyle Leipzig 2026

agra Messepark Leipzig - Auf über 18.000 Quadratmetern dreht sich am Wochenende auf dem agra Messegelände alles um Tattoos und Lifestyle. Bei einem Tattoo- und einem Graffiti-Contest messen sich die Besten. Das Sir William Robinson Tattoo-Museum aus Großbritannien und Finnland stellt exklusiv einige Werke aus. Zahlreiche Show-Acts und Stars haben sich angekündigt. So gibt es etwa einen Auftritt der "Sixxpaxx", eine Motorsägen-Show, einen Octagon Cage mit Kämpfen und Kursen, eine Simson-Ausstellung und eine Showkoch-Bühne. Vor Ort könnt Ihr Euch natürlich auch tätowieren lassen, unter anderem von Ralf Seeger, der mit seinem Team von "Harte Hunde" für den Tierschutz tätowiert. Tickets gibt es online für 19 Euro und an der Tageskasse für 20 Euro.

Wer ein neues Tattoo haben möchte oder noch den richtigen Tätowierer sucht, hat bei der "Tattoo & Lifestyle Leipzig" mehrere Möglichkeiten. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa

Partys zum Tanzen und Mitsingen

Mamma-Mia/ABBA Party Tour! - Das Täubchenthal Leipzig bringt Euch am Samstag zurück in die 70er Jahre und macht Euch zur "Dancing Queen". Den ganzen Abend lang laufen die größten Hits von ABBA und aus dem Film "Mamma Mia!". Los geht's um 19 Uhr und Schluss ist um 23 Uhr. Tickets gibt es online ab 26 Euro.

iPartyPeople Leipzig Disney Party - Ebenfalls im Täubchenthal erwartet Euch am Samstag ab 22.30 Uhr die nächste musikalische Zeitreise. Bis 4 Uhr nachts laufen die größten Hits von Disney, Nickelodeon, Super RTL und aus Kult-Serien und -Filmen. Tickets bekommt Ihr online ab 18 Euro.

FEMALE POP NIGHT w/ Courtney Lost - Das Tanzcafé Ilses Erika feiert am Samstagabend alle Künstlerinnen. Die ganze Nacht lang könnt Ihr zu Hits und Evergreens von Sängerinnen aus allen Jahrzehnten feiern und tanzen. Start ist um 23 Uhr. Tickets bekommt Ihr an der Abendkasse für 10 bis 15 Euro.

Von Beyoncé bis Madonna: Im Tanzcafé Ilses Erika im Leipziger Süden könnt Ihr am Samstag die Nacht durchtanzen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Sport machen und Live-Sport erleben

KSW IceFighters Leipzig gegen Hammer Eisbären - Am Sonntag empfangen die Leipziger IceFighters um 18 Uhr ihren Konkurrenten aus Hamm. Damit trifft der Erste gegen den Zweiten aus der Zwischenrunde 2 der Oberliga Nord. Leipzig steht schon sicher in den Playoffs, könnte sich mit dem ersten Platz aber einen wichtigen Vorteil holen. Es wird also spannend im anona ICEDOME und Ihr könnt Euch auf einen heißen Fight freuen. Tickets gibt es online ab 24 Euro.

Socialrun @ 7shotscoffe - Wer Gleichgesinnte kennenlernen will oder einfach nur nicht alleine joggen möchte, sollte am Sonntag beim Social Run des TheSundayRunningClub vorbeischauen. Die Gruppe trifft sich um 10.30 Uhr am 7shotscoffee, läuft dann 6 Kilometer bis zum Völkerschlachtdenkmal und trinkt danach noch einen Kaffee zusammen. Das Event ist kostenlos, es wird aber um eine Anmeldung in der App Strava gebeten.