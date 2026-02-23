Ben Zucker kommt nach Leipzig und Ihr könnt dafür Karten gewinnen

Ben Zucker geht auf seine bislang größte Tour und macht dabei unter anderem halt in Leipzig. TAG24 verlost Tickets für das Konzert.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Mit seiner markanten Stimme hat er sich inzwischen in die Herzen der deutschen Schlagerfans gesungen, nun geht "Was für eine geile Zeit"-Sänger Ben Zucker (42) auf die bislang größte Tour seiner Karriere. 18 Stationen stehen auf dem Programm, mit dabei: die Messestadt Leipzig. Und Ihr könnt dafür Tickets gewinnen!

Ben Zucker (42) ist aktuell auf der bisher größten Tour seiner Karriere. 18 Stationen stehen auf dem Programm. Mit dabei: Hamburg, München und natürlich die Messestadt Leipzig.
Ben Zucker (42) ist aktuell auf der bisher größten Tour seiner Karriere. 18 Stationen stehen auf dem Programm. Mit dabei: Hamburg, München und natürlich die Messestadt Leipzig.  © Semmel Concerts/DieVolzens

TAG24 verlost 2x2 Tickets für das Konzert von Ben Zucker am 7. März in der Quarterback Immobilien Arena.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich die folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album von Ben Zucker?

Schickt Eure Antwort an [email protected] und wir werden dann die glücklichen Gewinner auswählen. Einsendeschluss ist Freitag, 27. Februar, 12 Uhr.

Strecke wegen Havarie dicht: Hier fährt schon bald keine Straßenbahn mehr
Leipzig Baustellen Strecke wegen Havarie dicht: Hier fährt schon bald keine Straßenbahn mehr

Mit der "Kämpferherz"-Tour will Ben Zucker seine Live-Shows nun auf die nächste Stufe heben. Es soll die größte Tournee seiner bisherigen Karriere werden. Neben Leipzig stehen dabei unter anderem auch Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Erfurt auf dem Programm.

Fans dürfen sich natürlich auf die größten Hits des Sängers sowie neue Songs des aktuellen Albums "Kämpferherz" freuen.
Fans dürfen sich natürlich auf die größten Hits des Sängers sowie neue Songs des aktuellen Albums "Kämpferherz" freuen.  © Semmel Concerts/DieVolzens
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Begleitet wird Ben dabei von Sänger DARI, der bereits bei einigen Konzerten im Sommer 2025 das Vorprogramm für den Pop-Schlagerstar lieferte - und mit dem ihn schon seit einigen Jahren eine enge Freundschaft verbindet.

Titelfoto: Montage: Semmel Concerts/DieVolzens

Mehr zum Thema Leipzig Veranstaltungen & Freizeit: