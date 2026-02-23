Ben Zucker kommt nach Leipzig und Ihr könnt dafür Karten gewinnen
Leipzig - Mit seiner markanten Stimme hat er sich inzwischen in die Herzen der deutschen Schlagerfans gesungen, nun geht "Was für eine geile Zeit"-Sänger Ben Zucker (42) auf die bislang größte Tour seiner Karriere. 18 Stationen stehen auf dem Programm, mit dabei: die Messestadt Leipzig. Und Ihr könnt dafür Tickets gewinnen!
TAG24 verlost 2x2 Tickets für das Konzert von Ben Zucker am 7. März in der Quarterback Immobilien Arena.
Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich die folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album von Ben Zucker?
Schickt Eure Antwort an [email protected] und wir werden dann die glücklichen Gewinner auswählen. Einsendeschluss ist Freitag, 27. Februar, 12 Uhr.
Mit der "Kämpferherz"-Tour will Ben Zucker seine Live-Shows nun auf die nächste Stufe heben. Es soll die größte Tournee seiner bisherigen Karriere werden. Neben Leipzig stehen dabei unter anderem auch Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Erfurt auf dem Programm.
Begleitet wird Ben dabei von Sänger DARI, der bereits bei einigen Konzerten im Sommer 2025 das Vorprogramm für den Pop-Schlagerstar lieferte - und mit dem ihn schon seit einigen Jahren eine enge Freundschaft verbindet.
