DSDS-Star mit neuer Musical-Rolle: "Ich wollte seit jeher diesen Traum leben!"

Leipzig - Wir kennen ihn aus TV-Shows wie DSDS und dem Dschungelcamp , doch seit einigen Jahren schon macht sich Tausendsassa Prince Damien (35) einen Namen als Musical-Künstler. Ab März geht der "MJ"-Star nun mit "This is the Greatest Show" auf Tour und macht dabei auch Halt in Leipzig . TAG24 hat mit ihm über die Show gesprochen.

Ab März geht "MJ"-Star Prince Damien (35) mit "This is the Greatest Show" auf Tour! © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment GmbH/obs

"Ich wollte seit jeher diesen Traum des Musical-Künstlers leben!", schwärmte der ehemalige DSDS- und Dschungelcamp-Sieger. "Schon mit 15 wollte ich immer tanzen, singen, schauspielern und habe mich da auch bei verschiedenen Musical-Schulen beworben."

Die Musical-Karriere ließ zunächst jedoch auf sich warten, weshalb sich der in München aufgewachsene Prince zunächst auf sein Abitur, der Ausbildung bei der Deutschen POP und später auf TV-Formate konzentrierte. "Gänzlich wollte ich den Traum dann allerdings doch nicht aufgeben. Also habe ich es nochmal versucht und bin der Einladung gefolgt und bin zu den Auditions für 'MJ' gegangen. Bisschen später als gedacht, aber jetzt kann ich meinen Traum doch noch leben."

Vor allem die Kombination aus Gesang, Schauspiel und Tanz habe ihn am Musical fasziniert. "Das ist eine Verschmelzung, die man so bei keinem anderen Format antrifft. Sonst ist man entweder Schauspieler, oder vielleicht mal noch Sänger und Tänzer in einem. Gut, es gibt noch die Oper, aber das ist dann doch zu klassisch für mich. Da gehe ich nicht so auf wie in der Popmusik. Und das Schöne ist, dass man sich ganz schnell verwandeln kann. Diese schnellen Umzüge, das ist wirklich was Tolles!"

Der Schritt zum Musical soll zunächst überraschend groß gewesen sein. "Wenn du Solo-Künstler bist, kannst du machen, was du willst. Da kannst du einen Song am Abend auch mal recht spontan anders singen. Aber in einem Theaterstück musst du das machen, was die Regie vorgibt und das jeden Abend, teilweise acht Shows die Woche."