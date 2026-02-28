DSDS-Star mit neuer Musical-Rolle: "Ich wollte seit jeher diesen Traum leben!"
Leipzig - Wir kennen ihn aus TV-Shows wie DSDS und dem Dschungelcamp, doch seit einigen Jahren schon macht sich Tausendsassa Prince Damien (35) einen Namen als Musical-Künstler. Ab März geht der "MJ"-Star nun mit "This is the Greatest Show" auf Tour und macht dabei auch Halt in Leipzig. TAG24 hat mit ihm über die Show gesprochen.
"Ich wollte seit jeher diesen Traum des Musical-Künstlers leben!", schwärmte der ehemalige DSDS- und Dschungelcamp-Sieger. "Schon mit 15 wollte ich immer tanzen, singen, schauspielern und habe mich da auch bei verschiedenen Musical-Schulen beworben."
Die Musical-Karriere ließ zunächst jedoch auf sich warten, weshalb sich der in München aufgewachsene Prince zunächst auf sein Abitur, der Ausbildung bei der Deutschen POP und später auf TV-Formate konzentrierte. "Gänzlich wollte ich den Traum dann allerdings doch nicht aufgeben. Also habe ich es nochmal versucht und bin der Einladung gefolgt und bin zu den Auditions für 'MJ' gegangen. Bisschen später als gedacht, aber jetzt kann ich meinen Traum doch noch leben."
Vor allem die Kombination aus Gesang, Schauspiel und Tanz habe ihn am Musical fasziniert. "Das ist eine Verschmelzung, die man so bei keinem anderen Format antrifft. Sonst ist man entweder Schauspieler, oder vielleicht mal noch Sänger und Tänzer in einem. Gut, es gibt noch die Oper, aber das ist dann doch zu klassisch für mich. Da gehe ich nicht so auf wie in der Popmusik. Und das Schöne ist, dass man sich ganz schnell verwandeln kann. Diese schnellen Umzüge, das ist wirklich was Tolles!"
Der Schritt zum Musical soll zunächst überraschend groß gewesen sein. "Wenn du Solo-Künstler bist, kannst du machen, was du willst. Da kannst du einen Song am Abend auch mal recht spontan anders singen. Aber in einem Theaterstück musst du das machen, was die Regie vorgibt und das jeden Abend, teilweise acht Shows die Woche."
Prince Damien: Wird er dem Musical auch in Zukunft treu bleiben?
Ab März geht Prince Damien nun mit "This is the Greatest Show!" auf Tour und macht unter anderem in Hamburg, München, Stuttgart, Wien und eben Leipzig Halt. Die Show lässt die größten Musical-Hits aller Zeiten - von "The Greatest Showman" über "Wicked" bis zu "Tanz der Vampire" miteinander verschmelzen. Er selbst wird dabei einen Song aus seinem aktuellen Stück "MJ - Das Michael Jackson Musical" performen, gleichzeitig aber auch bei anderen Liedern dabei sein.
"Auf welchen Song ich mich am meisten freue, verrate ich jetzt noch nicht. Aber gerade der letzte Teil, wenn es um 'The Greatest Showman' geht, liegt mir wirklich am besten und das ist definitiv mein Lieblings-Part", schwärmte der Schauspieler.
Ob er dem Musical auch in Zukunft treu bleibt, will Damien zum Ende des Jahres entscheiden. "Bis dahin bin ich bei 'MJ' zu sehen und auch an den Tagen, die wir nicht mit 'This is the Greatest Show' unterwegs sind, werde ich da performen. Also aktuell ist die Lust sogar so groß, dass ich auf beiden Hochzeiten tanze."
Prince Damiens Markenzeichen, seine Nieten-Piercings an der Augenbraue, werden wir bei "This is the Greatest Show" übrigens nicht zu sehen bekommen. "Wenn's nach mir ginge, hätte ich sie gern getragen, aber die Produktion hat nein gesagt. Aber bei meinen Solo-Shows sind sie dann wieder dabei!"
"This is the Greatest Show" macht am 1. April im Leipziger Gewandhaus sowie am 20. April im Kulturpalast Dresden Halt. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.de.
Titelfoto: Montage: Morris Mac Matzen/Stage Entertainment GmbH/obs + Semmel Concerts/Patrick Schneiderwind