Ohne Gnade! Mario Basler ballert zweimal in Sachsen

Leipzig - "Ich würde heute 150 Millionen Euro kosten": Mit Sprüchen wie diesen hat sich Mario Basler (57) zu einer Ikone der deutschen Fußball-Landschaft entwickelt. Bald ballert er auch in Sachsen umher.

Mario Basler (57) ist am 3. März in Dresden und 4. März in Leipzig. © PR

Mit seinem "Basler ballert"-Programm wird der 30-malige Nationalspieler unter anderem am 3. März im Alten Schlachthof Dresden und tags darauf im Haus Leipzig der Messestadt auf der Bühne sein.

Der Veranstalter verspricht "ein unterhaltsames Programm voller Anekdoten, humorvoller Selbstironie und einzigartiger Einblicke in die Welt des Fußballs - damals und heute".

Er werde "verbal Tore schießen, die direkt ins Netz zappeln". Dabei werden nicht nur frühere Trainer und Teamkollegen, sondern auch aktuelle Profis in die Mangel genommen.

Der Europameister von 1996 hat durch Auftritte in "Das Sommerhaus der Stars", "Deutschlands dümmster Promi" und bald auch in "The 50" Realityluft geschnuppert und ist aktuell auch in einer Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen.