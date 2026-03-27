BELANTIS startet in die Saison: So könnt Ihr mit TAG24 spontan kostenlos dabei sein
Leipzig - Die Freizeitpark-Saison startet endlich wieder, so auch im BELANTIS bei Leipzig. Ab Samstag können Groß und Klein wieder auf Entdeckungsreise gehen. Für Kurzentschlossene verlost TAG24 1x2 Tickets.
"Mit zahlreichen Neuheiten, verbesserten Angeboten und besonderen Aktionen startet der Familien-Freizeitpark in ein spannendes Jahr voller Abenteuer, Spaß und unvergesslicher Erlebnisse", kündigen die Betreiber an.
Das Schöne in diesem Jahr: "Um insbesondere Familien den Zugang zu erleichtern, haben wir in diesem Jahr unsere Eintrittspreise gesenkt", so Geschäftsführer Filip De Witte.
Außerdem läuft noch bis 5. April die Winterkinderaktion: Wenn Ihr zwischen dem 2. November und dem 27. März Geburtstag hattet, bekommt Ihr freien Eintritt.
Ihr könnt aber auch einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück sitzt Ihr mit Eurer Begleitperson schon am Opening Day am Samstag in einer Achterbahn und habt den Spaß Eures Lebens.
Gewinnt 1x2 Tickets für den Opening Day im BELANTIS am Samstag
Dazu schickt Ihr eine Mail mit dem Kennwort "Belantis", Eurem vollständigen Namen und dem Eurer Begleitperson an [email protected]. Aber Ihr solltet Euch beeilen, die Verlosung endet bereits am Freitagnachmittag um 16 Uhr.
Die glücklichen Gewinner werden am Nachmittag benachrichtigt und können ihre Tickets dann am Samstag direkt an der Tageskasse abholen. Viel Glück!
Titelfoto: EVENT PARK GmbH / AbenteuerReich BELANTIS