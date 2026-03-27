BELANTIS startet in die Saison: So könnt Ihr mit TAG24 spontan kostenlos dabei sein

Leipzig - Die Freizeitpark-Saison startet endlich wieder, so auch im BELANTIS bei Leipzig . Ab Samstag können Groß und Klein wieder auf Entdeckungsreise gehen. Für Kurzentschlossene verlost TAG24 1x2 Tickets.

Ihr habt Lust auf einer Fahrt mit der Achterbahn? Dann macht mit beim TAG24-Gewinnspiel. © EVENT PARK GmbH / AbenteuerReich BELANTIS

"Mit zahlreichen Neuheiten, verbesserten Angeboten und besonderen Aktionen startet der Familien-Freizeitpark in ein spannendes Jahr voller Abenteuer, Spaß und unvergesslicher Erlebnisse", kündigen die Betreiber an.

Das Schöne in diesem Jahr: "Um insbesondere Familien den Zugang zu erleichtern, haben wir in diesem Jahr unsere Eintrittspreise gesenkt", so Geschäftsführer Filip De Witte.

Außerdem läuft noch bis 5. April die Winterkinderaktion: Wenn Ihr zwischen dem 2. November und dem 27. März Geburtstag hattet, bekommt Ihr freien Eintritt.

Ihr könnt aber auch einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück sitzt Ihr mit Eurer Begleitperson schon am Opening Day am Samstag in einer Achterbahn und habt den Spaß Eures Lebens.