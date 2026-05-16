16.05.2026 06:34 Watchparty, Festival und Aperol-Yoga: An diesem Wochenende wird es in Leipzig heiß

Was Ihr in Leipzig auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Zahlreiche Partys, Märkte und Events warten auch an diesem Wochenende darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was Ihr in Leipzig auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Frauenrugby Meisterschaft

Für einen sportlichen Start ins Wochenende sorgt die Landesverbandsmeisterschaft im 7er-Rugby der Frauen. Ab 11 Uhr kämpfen auf der Sportplatzanlage an der Parthe am Samstag die besten Teams um den begehrten Titel. Gastgeber und Ausrichter ist der Rugby-Verein Leipzig Scorpions e.V. Der Wettbewerb setzt ein starkes Zeichen für den Frauenrugby. Besucher dürfen sich auf spannende Spiele freuen, bei denen sich das Blatt noch bis zur letzten Minute wenden kann.

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Die Spielweise des 7er-Rugbys sorgt für ein spannendes Match. © PR/RCL

Abschluss Circus Afrika

Der Circus Afrika geht an diesem Wochenende in die letzte Runde. Noch bis Sonntag könnt Ihr auf dem Jahrtausendfeld in Plagwitz in die magische Welt des Generationszirkus abtauchen und die spannenden Shows genießen. Die Vorführungen finden am Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr statt. Tickets bekommt Ihr an der Zirkuskasse.

Der Circus Afrika öffnet an diesem Wochenende zum letzten Mal seine Manege. © Christian Grube

Märkte

Kiezflohmarkt in Plagwitz Die Freiluftsaison ruft natürlich auch wieder unterschiedlichste Märkte auf den Plan. Beim Kiezflohmarkt im Westwerk in Plagwitz könnt Ihr beispielsweise zwischen Vintage-Artikeln und Angeboten aus zweiter Hand auf Schatzsuche gehen. Der Flohmarkt öffnet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Flohmarkt auf der Galopprennbahn Auf der Galopprennbahn im Scheibenholz verliert Ihr Euer Geld an diesem Wochenende nicht an Pferdewetten, sondern beim Feilschen um den besten Flohmarkt-Fund. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag eröffnen von 10 bis 17 Uhr vor der Kulisse der Tribüne wieder zahlreiche Hobby- und Profi-Händler ihre Stände. Der Eintritt ist frei. Kunstmarkt Westwerk Wer es sich etwas kreativer wünscht, ist am Westwerk an der richtigen Adresse. Vor dem Lookbook-Store laden am Samstag von 12 bis 18 Uhr zahlreiche Kunststände zum Stöbern ein. Neben einzigartigen Werken von lokalen Künstlern gibt es auch jede Menge Fashion sowie 10 Prozent Rabatt auf Secondhand-Kleidung, Schuhe und Accessoires. Auch hier könnt Ihr kostenlos bummeln. Schallplattenbörse Das Haus Leipzig hat sich an diesem Sonntag der Kategorie Musik verschrieben. Von 11 bis 17 Uhr bietet die Schallplattenbörse Vinyls jeglicher Art, egal ob Ihr auf der Jagd nach Retro-Platten seid, Eure Sammlung vervollständigen wollt oder die neuesten Hits sucht. Neben den Tonträgern sind auch Poster, Kataloge und Literatur im Angebot. Der Eintritt kostet Euch 4 Euro.

Im Haus Leipzig bekommt Ihr am Sonntag Schallplatten jeglicher Art. © Emily Mittmann

Aperol Yoga

Wenn das nicht mal nach der perfekten Kombination für das Wochenende klingt? Beim Aperol Yoga im RELAX Plus könnt Ihr so richtig abschalten. Dabei soll der Aperol nicht einfach nur getrunken, sondern aktiv mit in die Übungen eingebunden werden, wie zum Beispiel durch einen Aperolgruß oder Aperol-Meditationsübungen. Ein Ticket kostet Euch 37 Euro. Mehr dazu findet Ihr online.

Beim Aperol Yoga soll das Getränk nicht einfach getrunken, sondern in die Yoga-Übungen eingebunden werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Latin America Festival

Sollte Euch der Sinn allerdings nach etwas mehr Action stehen, wäre das Latin American Festival am Westhafen ein passendes Event. Egal ob Live-Bands, DJs oder sogar Tattoos - hier zeigen Euch mehr als 50 lateinamerikanische Künstler, was sie zu bieten haben. Sachsens größtes lateinamerikanisches Festival startet am Samstag ab 12 Uhr. Tanzen könnt Ihr bis 5 Uhr morgens. Ein Tagesticket bekommt Ihr auf Multieventos.ticket.io für 40 Euro.

Von kulinarischen Spezialitäten über Musik bis hin zu Kunst, die unter die Haut geht - beim Latin America Festival ist alles dabei. (Symbolbild) © 123rf/marcoscastillo

ESC Watchparty

Fast so "On Fire" wie das Latin Festival ist in diesem Jahr auch der Eurovision Song Contest. Denn Ex-DSDS-Teilnehmerin Sarah Engels (33) möchte am Samstag mit ihrem Song "Fire" auf der internationalen Bühne ordentlich abräumen. Mitfiebern könnt Ihr beispielsweise bei der Watch-Party in der Garage Ost. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem ESC-Pub-Quiz. Ab 21 Uhr wird dann das große Finale live übertragen. Der Eintritt ist kostenlos.

Sarah Engels (33) kämpft am Samstagabend mit ihrem Song "Fire" um den ESC-Titel. © Britta Pedersen/dpa

KPOP Showdown

Mitreißende Gesangseinlagen bekommt Ihr am Samstagabend auch im Felsenkeller. "KPOP Showdown" feiert ab 19 Uhr das weltweit beliebte Musikgenre. Inspiriert vom Netflix-Film "K-Pop Demon Hunters" vereint die Show die besondere Ästhetik mit den Hits des Films sowie bekannter K-Pop-Gruppen wie Blackpink oder BTS.

Inspiration gab "KPOP Showdown" der Netflix-Film "K-Pop Demon Hunters". © -/Netflix/dpa