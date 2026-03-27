Betterov trifft direkt ins Herz: Musiker begeistert mit Songs über Republikflucht seines Vaters

Leipzig - Das Publikum war an diesem Donnerstagabend im ausverkauften Leipziger Felsenkeller äußerst bunt gemischt: Neben einem älteren Paar, ausgerüstet mit Ohrschutzstöpseln, stand ein junges Mädchen, trug ein T-Shirt des Hip-Hop-Festivals "Splash" und unterhielt sich mit einem Punker in einer Lederkutte. Alle warteten auf den Star des Abends: den Indie-Pop-Musiker Betterov (32).

Betterov war am Donnerstagabend zu Gast im ausverkauften Leipziger Felsenkeller. © PR/Jule Mehrhoff

Als der gebürtige Thüringer dann mit einem Sprung auf die Bühne stürmte und sich direkt für den ersten Song ans Klavier setzte, fiel vor allem eins auf: Nahezu niemand im Saal zückte das Smartphone, die Menschen lauschten gebannt - beinahe konzentriert.

Nach einer ersten halben Stunde, die eher von ruhigen Songs geprägt war, sprach der 32-Jährige dann über sein neues Album "Große Kunst" und zwei Titel, die ihm auf dieser Platte besonders viel bedeuten: 17. Juli 1989 und 18. Juli 1989 - sie handeln vom Tag der Republikflucht seines Vaters und dem Tag danach.

"Meine Eltern hatten das gemeinsam geplant", erzählte der in Eisenach aufgewachsene Musiker. "Meine Mutter hat meinem Vater damals 800 Ostmark in seine Jacke eingenäht. Mein Vater hat ihr gesagt, dass er es macht, aber nicht wann, damit sie später im Stasi-Verhör nicht lügen musste. Der Plan hat bis zum Ende gut funktioniert."