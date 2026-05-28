Mit Star-DJ der 90er: Leipziger Club feiert Rave unter freiem Himmel und Ihr könnt Karten gewinnen

Leipzig - Tanzen zu fetten Beats unter freiem Himmel? Genau das will der Leipziger Sky Club bei der Sommerausgabe seines 90er-Techno-Events "Rave Generation 1995" bieten. Mit dabei: Gleich mehrere hochkarätige DJs - und mit etwas Glück auch Ihr!

Die "Rave Generation 1995" im Sky Club geht in die nächste Runde und lädt diesmal sogar zum Feiern unter freiem Himmel ein! © Sky Club

Denn TAG24 verlost 2 × 2 Tickets für das Event, das am 6. Juni erstmals als Open Air im Außenbereich des Sky Club stattfindet.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr uns lediglich eine Mail mit dem Kennwort "Rave Generation 1995", Eurem Namen sowie dem Namen Eurer Begleitung an [email protected] schicken. Die glücklichen Gewinner werden dann zufällig von uns ausgewählt und anschließend benachrichtigt.

Wie bereits bei der vorherigen "Rave Generation" konnte der Sky Club auch diesmal wieder hochkarätige DJs für den Abend gewinnen.

Allen voran: DJ Quicksilver, der sich in den 90ern mit Hits wie "Bingo Bongo" einen Namen machte und dessen Song "Bellissima" ihm gar eine Goldene Schallplatte einbrachte. 2001 nahm er zudem mit Shaggy dessen Erfolgstitel Boombastic erneut als Single auf und kletterte damit in Deutschland auf Platz 27 der Charts.

Neben DJ Quicksilver sind unter anderem wieder Rainer Meskalin und Mad Max bei dem Rave dabei. Außerdem: Michael Dietze aka Ditte, Unknown Species, Chris Bugs, Tom B und MaMü.