30.05.2026 06:30 In Leipzig kommt am Wochenende garantiert keine Langeweile auf: Diese Events erwarten Euch

Auch an diesem Wochenende finden in Leipzig wieder zahlreiche Events statt. Unsere Empfehlungen findet Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auch an diesem Wochenende finden in Leipzig wieder zahlreiche Events statt. Unsere Empfehlungen findet Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Flohmärkte

Arga-Antik-Markt

Vintage-Vibes, Retro-Schätze und Design-Träume: Europas größter Antikmarkt rockt wie immer am letzten Wochenende des Monats auch an diesem Samstag und Sonntag von 8 bis 15 Uhr in Markkleeberg! Hier gibt's keine Massenware, sondern Fundstücke mit Geschichte und Style. In zwei großen Messehallen mit je 5000 Quadratmetern und auf der riesigen Freifläche von nahezu zwei Hektar Größe entsteht zwei Tage lang bei jedem Wetter ein Paradies für Sammlerherzen. Der Eintritt ist frei.

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Zahlreicher Händler bieten Samstag und Sonntag auf dem Agra-Antik-Markt ihre Waren an. (Archiv) © PR/Agra Antikmarkt

Flohmarkt am Adler

Am Samstag könnt Ihr von 10 bis 18 Uhr ebenfalls auf dem Flohmarkt am Adler nach Schätzen stöbern. Auch hier ist der Eintritt frei. Flohmarkt am Kanal

Am Sonntag lockt der "FlamKa" zum Trödeln am Kanal. Los geht's im Jugendzentrum "Kanal 28" um 12 Uhr, Ende ist um 16 Uhr. Auch hier müsst Ihr für den Flohmarkt-Zugang nichts berappen. Felsenkeller-Flohmarkt

Der Felsenkeller lädt am Sonntag ab 12 Uhr zum Flohmarkt mit Streetfood, Musik und vielen verschiedenen Ständen ein. Der perfekte Rahmen, um mit Freunden und Familie einen gemütlichen Sonntag zu verbringen und das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern. Für den Zutritt wird eine Spende zwischen zwei und vier Euro empfohlen.

Am Wochenende gibt’s in Leipzig zahlreiche Möglichkeiten, nach Lust und Laune zu trödeln. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Events

Frühlingswiesn

Wiesn-Feeling Ende Mai in Leipzig? Ja, genau! Auf dem Leipziger Frühlingswiesn Open Air erwartet Euch am Samstag an der Alten Wollkämmerei eine große Festivalbühne, leckeres Essen und Livemusik von Julian Sommer ("Dicht im Flieger"), Lorenz Büffel ("Bock auf Bier"), Jack Gelee ("Sie ist vorne gut gebaut") und weiteren. Der Einlass beginnt um 13 Uhr, das Bühnenprogramm startet um 14 Uhr. Tickets gibt's hier. Weitere Infos findet Ihr auf der Seite der Veranstalter. Outdoor Testival Schladitzer Bucht

In der Schladitzer Bucht könnt Ihr Euch sowohl Samstag (10 bis 18 Uhr) als auch Sonntag (10 bis 17 Uhr) so richtig austoben! Neben einem abwechslungsreichen Programm, spannenden Aktivitäten und Workshops könnt Ihr dabei verschiedene Innovationen führender Hersteller in Bereichen wie Tauchen, Surfen, Camping, Segeln und Fahrradfahren ausprobieren. Wer aktiv teilnehmen möchte, erhält den "Explorerpass" für das gesamte Wochenende an der Abendkasse für 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre erhalten kostenfreien Zutritt zum Festivalareal.

In der Schladitzer Bucht könnt Ihr Euch auf dem "Outdoor Testival" sowohl Samstag (10 bis 18 Uhr) als auch Sonntag (10 bis 17 Uhr) so richtig austoben! © PR/Testival

Frühlingsfestrenntag im Scheibenholz

Am Samstag wird auf der Galopprennbahn Scheibenholz der Frühling mit einem großen Renntag verabschiedet. Dabei erwarten Euch von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreicher Tag mit spannenden Rennen, traditionellem Fassbieranstich und stimmungsvoller Blasmusik. Die Ticketpreise beginnen ab 13 Euro, kaufen könnt Ihr sie hier.

Die Leipziger Galopprennbahn Scheibenholz lädt am Samstag zum zweiten Renntag der Saison. (Archiv) © PR/Scheibenholz

Promenadenfest am Westufer des Kulkwitzer Sees

Am Samstag feiert Markranstädt ab 11 Uhr am Westufer des Kulkwitzer Sees sein 13. Promenadenfest. Dort erwarten Euch zahlreiche spannende Angebote zu Land und zu Wasser. Außerdem sorgen ein facettenreiches Rahmenprogramm auf zwei Bühnen – eine am Vereinsgelände des Kanu- und Freizeitclubs und eine am Strandbad – für Unterhaltung. Weitere Informationen und das komplette Programm des Promenadenfestes findet Ihr hier.

Zum Abschluss des Promenadenfestes am Westufer des Kulkwitzer Sees wird es meist rockig. In diesem Jahr tritt um 19 Uhr die Acoustic-Rock-Band "Colour The Sky" auf. (Archivaufnahme) © Pr/Promenadenfest