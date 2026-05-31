K-Pop vom Allerfeinsten: Sächsische Shopping-Mall verwandelt sich in bunte Asien-Welt

Leipzig - Festhalten, jetzt wird's freaky! Das Leipziger Paunsdorf Center taucht zum Kindertag in die bunte Welt des koreanischen Pop (K-Pop) ein.

Diese drei Mädels werden als Huntrix-Showact mehrmals Dance-Performances präsentieren. © PR/Evolution Media Entertainment

Am Montag weht eine Prise "K-Pop Demon Hunters" durchs P.C. und alle Fans von Anime, Manga und K-Pop werden voll auf ihre Kosten kommen – egal in welchem Alter!

Denn ein Huntrix-Showact aus drei Tänzerinnen der fiktiven K-Pop-Girlgroup aus dem Animationsfilm wird Kindern und ihren Eltern mehrfach Moves präsentieren, die zum Mitmachen anregen werden.

Und auch der tanzende Luchs luxxydance, dem Zehntausende auf den Social-Media-Plattformen folgen, wird in Luchs-Kostüm ("Fursuit") Workshops zum K-Pop-Dance geben. Hinter der Figur steckt ein Mann aus dem bayrischen Meitingen bei Augsburg, der mittlerweile ein echter TikTok-Star ist.

"Zum Kindertag wollen wir Kindern, Jugendlichen und Familien einen Nachmittag schenken, der nicht nur zum Zuschauen da ist", kündigt Centermanager Rainer Borst an. "K-Pop lebt vom Mitmachen – von Tanz, Kreativität, Gemeinschaft und dem Mut, sich auszuprobieren. Genau das passt zum Paunsdorf Center als Ort, an dem Familien ihre Freizeit gemeinsam verbringen und Neues erleben können."