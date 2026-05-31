K-Pop vom Allerfeinsten: Sächsische Shopping-Mall verwandelt sich in bunte Asien-Welt
Leipzig - Festhalten, jetzt wird's freaky! Das Leipziger Paunsdorf Center taucht zum Kindertag in die bunte Welt des koreanischen Pop (K-Pop) ein.
Am Montag weht eine Prise "K-Pop Demon Hunters" durchs P.C. und alle Fans von Anime, Manga und K-Pop werden voll auf ihre Kosten kommen – egal in welchem Alter!
Denn ein Huntrix-Showact aus drei Tänzerinnen der fiktiven K-Pop-Girlgroup aus dem Animationsfilm wird Kindern und ihren Eltern mehrfach Moves präsentieren, die zum Mitmachen anregen werden.
Und auch der tanzende Luchs luxxydance, dem Zehntausende auf den Social-Media-Plattformen folgen, wird in Luchs-Kostüm ("Fursuit") Workshops zum K-Pop-Dance geben. Hinter der Figur steckt ein Mann aus dem bayrischen Meitingen bei Augsburg, der mittlerweile ein echter TikTok-Star ist.
"Zum Kindertag wollen wir Kindern, Jugendlichen und Familien einen Nachmittag schenken, der nicht nur zum Zuschauen da ist", kündigt Centermanager Rainer Borst an. "K-Pop lebt vom Mitmachen – von Tanz, Kreativität, Gemeinschaft und dem Mut, sich auszuprobieren. Genau das passt zum Paunsdorf Center als Ort, an dem Familien ihre Freizeit gemeinsam verbringen und Neues erleben können."
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Erfolgreichstes Instagram-Video von luxxydance
Das P.C. ist mit 113.000 Quadratmetern und mehr als 150 Stores Mitteldeutschlands größtes Shoppingcenter und laut 13 Auszeichnungen hintereinander zugleich das "familienfreundlichste Einkaufscenter Deutschlands". Das wird auch am Montag unter Beweis gestellt.
Titelfoto: Bildmontage: Ralf Seegers; PR/Evolution Media Entertainment ; Instagram/luxxydance