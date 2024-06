Chris Norman begeistert in Leipzig, aber egoistische Fans Sorgen für Ärger

Chris Norman (73) besuchte am Freitagabend Leipzig. © Christian Grube

Bereits bevor Norman die Bühne betrat, war die Vorfreude in der annähernd ausverkauften Arena spürbar. Die knapp 3000 Zuschauer hatten die ungewöhnlich lange Wartezeit am Einlass schnell vergessen, als die ersten Klänge von Normans Band erklangen.

Was folgte, war ein bunter Mix aus neuen Songs seines aktuellen Albums "Junction 55" und den allseits beliebten Klassikern, die das Publikum – bestehend aus vielen langjährigen Fans – textsicher mitsang.

Von "Lay Back In The Arms Of Someone" bis "Living Next Door To Alice": Jede Zeile saß perfekt, als hätte das Publikum sein ganzes Leben nichts anderes getan, als diese Hits zu zelebrieren. Besonders bei "Midnight Lady" tauchte ein Lichtermeer aus Handylampen die Arena in ein magisches Licht

Normans Band präsentierte sich frisch und rockig. Viele der alten Smokie-Stücke, die man durchaus als angestaubte Oldies bezeichnen könnte, wurden mit viel Feingefühl in die heutige Zeit übertragen. Weg vom Smokie-Schmalz, hin zu feinstem Classic Rock – eine Modernisierung, die gelang.