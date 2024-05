Chris Norman kommt nach Leipzig: Wird man auch mal müde, jeden Abend "Alice" zu spielen?

Von Christian Grube und Eric Mittmann

Leipzig - Wer kennt sie nicht – Hits wie "Midnight Lady", "Living next door to Alice" oder "Lay Back in the Arms of Someone". Es sind Songs einer ganzen Generation. Gesungen von: Chris Norman. Der 74-jährige Brite wurde als Frontmann von Smokie bekannt. Nach seiner Trennung 1986 gelang ihm mit dem Dieter-Bohlen-Lied "Midnight Lady" ein großer Soloerfolg. Derzeit ist Chris Norman auf "Junction 55"-Tour. TAG24 hatte die Möglichkeit, mit dem Musiker vor seinem Konzert in Leipzig am 31. Mai zu sprechen.