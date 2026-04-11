11.04.2026 06:59 Das Wochenende und viele Events rufen! So kommt in Leipzig garantiert keine Langeweile auf

Am Wochenende dürfte bei den Leipzigerinnen und Leipzigern keine Langeweile aufkommen. Hier gibt's eine Übersicht ausgewählter Event-Highlights:

Von Annika Rank

Leipzig - Am Wochenende dürfte bei den Leipzigerinnen und Leipzigern keine Langeweile aufkommen. Hier gibt's eine Übersicht ausgewählter Event-Highlights:

Flohmärkte

Nachtflohmarkt Pittlerwerke: Eine der coolsten Locations Leipzigs öffnet am Samstagabend ab 18 Uhr bereits zum 25. Mal ihre Türen für einen Flohmarkt bei Nachtlicht. Neben Händlerständen warten hier auch Streetfood und DJ-Beats. Sammler- & Trödelmarkt am Kulki: Wer das Feilschen mit einem Besuch am Wasser verbinden will, kann das am Samstag und Sonntag direkt am Kulkwitzer See tun. Jeweils zwischen 7 und 16 Uhr kann hier geshoppt werden. Flohmarkt Pferderennbahn Scheibenholz: Ebenfalls an beiden Tagen des Wochenendes dürfen sich Secondhand-Fans auf zur Galopprennbahn machen, wo von 10 bis 17 Uhr Hunderte Händler ihre Waren anbieten werden.

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Die Galopprennbahn verwandelt sich am Wochenende in einen riesigen Flohmarkt. (Archivbild) © Picture Point / Petzsche

Die Schlagernacht des Jahres 2026

Quarterback Immobilien Arena: Ab 18 Uhr steigt am Samstag die Schlagerparty des Jahres in Leipzig. Die Gäste dürfen sich auf hochkarätige Stars wie Andy Borg, Ben Zucker, Kerstin Ott, Matthias Reim und viele mehr freuen. Die Auftritte werden von einer aufwendigen Bühnen- und Lichtshow begleitet, die bis in die späten Abendstunden andauern soll. Stehplatz-Tickets für die Partyzone findet Ihr >>>hier für rund 90 Euro.

Unter anderem wird Andy Borg auf der Leipziger Bühne stehen. (Archivbild) © Stephan Malzdorf

Schmetterlingsspaziergang

Friedenspark: Gemeinsam mit engagierten Leipzigerinnen und Leipzigern will das VielFalterGarten Projekt des BUND Leipzig am Samstag in die Schmetterlings-Saison starten. Zuerst gibt es einige spannende Informationen über die bunten Falter zu hören, danach werden die Tierchen genau beobachtet und dafür werden sie sogar teilweise kurzzeitig mit Keschern gefangen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der nördlichen Seite des Parks. Teilnehmende sollten am besten ihre Fahrräder mitnehmen, da das Projektteam mehrere verschiedene Grünflächen in dem Areal abfahren möchte. Und das Beste: Die Teilnahme ist natürlich kostenlos!

Am Samstag kann man im Friedenspark viel über Schmetterlinge erfahren. (Symbolbild) © 123rf/rosn123

Stand-up Comedy Open Mic

Phat Cat Comedy Club: Lust auf einige gute Lacher? Dann solltet Ihr den Open Mic Abend nicht verpassen, bei dem sowohl Newcomer als auch alte Hasen ihr neues (hoffentlich lustiges) Material testen. Die Auftritte dauern jeweils fünf bis sieben Minuten, insgesamt soll das Event rund zwei Stunden dauern. Der Eintritt zur Open Mic Night (Beginn 18 Uhr) ist kostenfrei, Spenden sind erwünscht. Wer einen Sitzplatz garantieren will, kann sich >>>hier schon vorab ein Ticket sichern.

Im Phat Cat Comedy Club darf am Sonntagabend viel gelacht werden. (Symbolbild) © 123RF/vera1703