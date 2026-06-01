Hard-Rock-Helden kommen nach Leipzig und Ihr könnt Tickets dafür gewinnen

Leipzig - Sie sind aktuell zu Gast auf einigen der größten Festivals Europas, doch abseits des Trubels finden "Alter Bridge" noch immer Zeit für Abstecher: Am 16. Juni machen die Hard-Rock-Helden um Gitarrist Mark Tremonti (52) halt im Leipziger Haus Auensee – und Ihr könnt dabei sein!

"Alter Bridge"-Sänger Myles Kennedy (56, l.) und Gitarrist Mark Tremonti (52) bei einem Auftritt in England. Am 16. Juni machen die Hard Rocker in Leipzig halt. © IMAGO/Avalon.red

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Erst im Januar brachten "Alter Bridge" ihr bereits achtes, selbst betiteltes Studioalbum raus. Seitdem befindet sich das Quartett, das noch immer in seiner ursprünglichen Konstellation besteht, unermüdlich auf Tour. So waren sie bereits kurz nach Release mit ihrer "What Lies Within"-Tour zu Gast in Deutschland und machten dabei unter anderem halt in München, Berlin und Hamburg.

Nun stehen unter anderem Auftritte bei Rock am Ring und Rock im Park, beim Greenfield Festival und beim Nova Rock an, bevor "Alter Bridge" auch der Messestadt einen Besuch abstatten.

Beginn der Show ist laut Website des Haus Auensees um 19.30 Uhr. Offen ist bislang noch, ob Tremonti und Co. den Abend allein bestreiten oder mit Support kommen.