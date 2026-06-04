"The Voice"-Coach begeistert Leipzig: Mit diesen überraschenden Worten bedankt sich Calum Scott bei seinen Fans
Leipzig - Seine Hits werden milliardenfach gehört, seine Shows sind weltweit ausverkauft, doch trotz des Erfolges scheint Sänger Calum Scott (37) seine Wurzeln nicht vergessen zu haben. Mit überraschend deutlichen und einfühlsamen Worten bedankte sich der "The Voice"-Coach während seines Auftritts in Leipzig am Mittwoch bei seinen Fans. Für die Zuschauer war es dabei nicht der einzige emotionale Moment des Abends.
Die Ansage kam erwartungsgemäß zum Ende des Rund eineinhalbstündigen Konzerts, dass Scott vor etwa 4500 Anhängern in der Quarterback Immobilien Arena ablieferte. "Der Job, den ich habe, ist ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist und er ist nur möglich dank eurer Unterstützung", begann der "Whistle"-Sänger, um dann auf das aktuelle Weltgeschehen und die Sorgen vieler seiner Fans einzugehen.
"Ich möchte auch bemerken, dass wir uns gerade in einer seltsamen Zeit auf dieser Welt befinden. Die Welt ist gerade etwas verrückt geworden." Vieles davon sei schwer zu verstehen, so der Brite. Was jedoch für jeden deutlich sei, ist, dass das Leben allgemein teurer geworden ist.
"Ihr alle arbeitet wirklich, wirklich hart für das Geld, das ihr verdient und das ihr vollkommen richtig für die Dinge ausgebt, die euch wichtig sind. Sei das das Essen auf dem Tisch, das Dach über dem Kopf, die Unterstützung für eure Kinder oder auch eure Eltern. Der Fakt, dass ihr einen Teil dieses hart verdienten Geldes nehmt und es für ein Calum-Scott-Ticket nutzt, bedeutet alles für mich. Das tut es wirklich."
Scott bedankte sich für die Unterstützung, die seine Anhänger ihm über die Jahre gegeben haben, bevor er zu dem Song überging, der ihn einst berühmt gemacht hatte: "Dancing On My Own" von der schwedischen Sängerin Robyn (46).
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Calum Scott in Leipzig: Bei "Senorita" ging er auf Tuchfühlung mit seinen Fans
Während seines Konzerts bot der Sänger seinen Fans immer wieder persönliche Einblicke in sein Leben, sprach unter anderem über seine Kindheit, in der er mit seiner Sexualität haderte, über seinen bislang unerfüllten KInderwunsch, den er im Song "Mad" thematisiert und über seine Mama, deren Musikgeschmack ihn bis heute beeinflusse.
Für Calum Scott war es dabei das erste Mal, das er der Messestadt einen Besuch abstattete. Die Zuschauer in der Arena bedankten sich für den Auftritt mit jeder Menge Energie.
Bereits beim zweiten Song "My Roots" hielt es die Leute nicht mehr auf den im Saal aufgestellten Stühlen und sie tanzten begeistert mit, während sich Scotts Gitarristen mit ihren Soli die Klinke in die Hand gaben. Bei "Die For You" verwandelten Tausende Handys die Halle in ein Lichtermeer. Beim "Senorita"-Cover von Shawn Mendez war schließlich auch Scott nicht mehr zu halten und begab sich kurzerhand ins Publikum.
"Ich möchte gern Danke sagen und der einzige Weg, meine Dankbarkeit auszudrücken, ist immer und immer wieder für euch aufzutreten. Das ist ein Versprechen", sagte der Sänger zum Abschluss. "Vielen Dank, dass ihr bei mir wart. Es waren zehn wunderbare Jahre. Auf die nächsten zehn - und die nächsten zehn danach!"
Titelfoto: Montage: Christian Grube