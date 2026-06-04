"The Voice"-Coach begeistert Leipzig: Mit diesen überraschenden Worten bedankt sich Calum Scott bei seinen Fans

Leipzig - Seine Hits werden milliardenfach gehört, seine Shows sind weltweit ausverkauft, doch trotz des Erfolges scheint Sänger Calum Scott (37) seine Wurzeln nicht vergessen zu haben. Mit überraschend deutlichen und einfühlsamen Worten bedankte sich der "The Voice"-Coach während seines Auftritts in Leipzig am Mittwoch bei seinen Fans. Für die Zuschauer war es dabei nicht der einzige emotionale Moment des Abends.

Strahlemann trifft Messestadt: Sänger Calum Scott (37) war am Mittwoch zu Gast in der Quaterback Immobilien Arena und begeisterte dort seine Fans. © Christian Grube

Die Ansage kam erwartungsgemäß zum Ende des Rund eineinhalbstündigen Konzerts, dass Scott vor etwa 4500 Anhängern in der Quarterback Immobilien Arena ablieferte. "Der Job, den ich habe, ist ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist und er ist nur möglich dank eurer Unterstützung", begann der "Whistle"-Sänger, um dann auf das aktuelle Weltgeschehen und die Sorgen vieler seiner Fans einzugehen.

"Ich möchte auch bemerken, dass wir uns gerade in einer seltsamen Zeit auf dieser Welt befinden. Die Welt ist gerade etwas verrückt geworden." Vieles davon sei schwer zu verstehen, so der Brite. Was jedoch für jeden deutlich sei, ist, dass das Leben allgemein teurer geworden ist.

"Ihr alle arbeitet wirklich, wirklich hart für das Geld, das ihr verdient und das ihr vollkommen richtig für die Dinge ausgebt, die euch wichtig sind. Sei das das Essen auf dem Tisch, das Dach über dem Kopf, die Unterstützung für eure Kinder oder auch eure Eltern. Der Fakt, dass ihr einen Teil dieses hart verdienten Geldes nehmt und es für ein Calum-Scott-Ticket nutzt, bedeutet alles für mich. Das tut es wirklich."

Scott bedankte sich für die Unterstützung, die seine Anhänger ihm über die Jahre gegeben haben, bevor er zu dem Song überging, der ihn einst berühmt gemacht hatte: "Dancing On My Own" von der schwedischen Sängerin Robyn (46).