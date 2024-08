14.08.2024 05:45 Der Aufbau läuft: Hier entsteht das Gelände für das Highfield 2024

30.000 Musikfreunde kommen ab Freitag am Störmthaler See zusammen, um auch in diesem Jahr gemeinsam beim Highfield zu feiern. TAG24 war beim Aufbau dabei.

Von Eric Mittmann

Leipzig - 30.000 Musikfreunde kommen ab Freitag am Störmthaler See bei Leipzig zusammen, um auch in diesem Jahr gemeinsam beim Highfield zu feiern. Damit dabei alles reibungslos verläuft, muss einiges vorbereitet werden. TAG24 war beim Aufbau dabei. Am Störmthaler See laufen aktuell die Arbeiten auf Hochtouren, damit bis Freitag alles für das diesjährige Highfield Festival steht. © Silvio Bürger Schon seit dem 6. August laufen die Arbeiten, damit alles steht, wenn am Freitagmorgen auf der Beck's Beach Stage die ersten Töne erklingen. Bis dahin müssen unter anderem drei Bühnen, 57 Essens- und Getränkestände, 254 Duschen, 317 Mülltonnen, 587 Toiletten, 15 Kilometer Bauzaun sowie das beliebte Riesenrad aufgebaut werden. Innerhalb weniger Tage entsteht am Störmthaler See eine kleine Stadt, die ebenso schnell wieder verschwindet: Bis zum 23. August muss alles wieder abgebaut sein. Rund 2500 Mitarbeiter sind an der Durchführung des Highfield beteiligt. "Dazu zählt beispielsweise die Produktion, Zelt- und Bühnenbau, Licht und Ton, Gastronomie und Catering sowie Müllentsorgung und die Leute, die sich um die Sanitäranlagen kümmern", erklärt Ruth Lößer von Semmel Concerts bei einem Rundgang über das Gelände. Leipzig Crime 20-Jähriger bedroht Security vor Moritzbastei: Polizei macht überraschenden Fund Hinzu kommen Pressearbeit, Marketing, Leute für den Backstage und natürlich auch diejenigen, die sich um unsere Gäste mit Special Needs kümmern. Vorn die Green, hinten die Blue Stage. Ab Freitag werden darauf Acts wie Peter Fox, Cro und Marsimoto den Musikfans einheizen. © Silvio Bürger Wer es etwas schicker haben möchte, hat sich vorab ein Zelt im Searassic Park gesichert. © Silvio Bürger Diese Bands erwarten Euch beim Highfield 2500 Mitarbeiter sind an der Durchführung des Highfield beteiligt, erklärte Ruth Lößer von Semmel Concerts. © Silvio Bürger Knapp 700.000 Quadratmeter stehen als Camping- und Parkfläche bereit, wenn bereits am Donnerstag die ersten Festival-Freunde ihre Zelte aufschlagen. Wer es noch entspannter haben möchte, hat sich vorab ein Ticket für den "Searassic Park" gesichert, in dem bereits Zelte samt Betten bereitgestellt werden. Ab Freitagnachmittag heizen den Musikfans dann unter anderem Peter Fox, Alligatoah, Provinz, Rise Against, Cro, Macklemore und Marsimoto ein. Die Wettervorhersage lässt aktuell auf ziemlich gutes Festival-Wetter hoffen. Lediglich am Freitag soll es mit 29 Grad ziemlich warm werden. Leipzig Unfall Nach Autounfall mit verletzter Person: Polizei sperrt Oststraße Für Sonntagvormittag ist Regen angekündigt. Highfield-Fans sind glücklicherweise schon in beidem erprobt.

