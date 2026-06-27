27.06.2026 07:31 Der Hitze trotzen: Diese tollen Events warten am Wochenende in und um Leipzig auf Euch

Wer keine Lust auf überfüllte Freibäder und Strände hat, bekommt von uns eine Auswahl an Event- und Ausflugstipps für Leipzig und Umgebung.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es ist richtig heiß am letzten Juni-Wochenende. Wer keine Lust auf überfüllte Freibäder und Strände hat, aber trotzdem etwas unternehmen möchte, bekommt von uns eine Auswahl an Event- und Ausflugstipps für Leipzig und Umgebung.

Adrenalin-Kick am Cossi

Markkleeberg - Ihr sucht die Abkühlung der etwas anderen Art? Dann könnt Ihr Euch am Nordstrand des Cossis von einem 60 Meter hohen Kran an einem Bungee-Seil in die Tiefe stürzen. Es gibt Solo- und Tandemsprünge und Euer Erlebnis wird vom Veranstalter mit Fotos und Videos dokumentiert. Schnell sein lohnt sich, am Samstag gibt es nur abends um 18 und 19 Uhr noch verfügbare Slots. Alle Infos und Preise findet Ihr auf zato-bungee.de.

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Beachparty

Markkleeberg - Strandparty gefällig? Dann seid Ihr ebenfalls am Cospudener See genau richtig, denn dort findet Samstag ab 16 Uhr am Seehaus die DELD Beach Party statt. Live-Acts sind dabei, DJs legen auf und es gibt kühle Getränke (besonders wichtig bei den erwarteten Temperaturen), während Ihr den Sand unter den Füßen spürt. Zwischendurch könnt Ihr Euch im Cossi abkühlen. Tickers bekommt Ihr hier.

Was gibt es bei dieser Hitze Besseres als eine Strandparty? © 123RF/nd3000

Westhafen Festival

Lindenau - Wer auf Techno- und House-Beats steht und einen halben Tag sowie eine ganze Nacht durchfeiern möchte, hat beim Westhafen Festival die Chance dazu. Schon ab 14 Uhr legen auf vier Floors die verschiedensten DJs auf. Freut Euch auf Neelix, Alfred Heinrichs, Klaudia Gawlas und viele mehr. Für Erfrischung und ausreichend Wasser zum fairen Preis wird gesorgt sein, kündigten die Organisatoren hinsichtlich der Hitze noch einmal an. Die Party geht bis Sonntagfrüh 8 Uhr. Tickets bekommt Ihr ab 14 Uhr an der Tageskasse für 45 Euro. Wer erst spätabends nach 23 Uhr dazustößt, zahlt nur noch 25 Euro.

Am Westhafen könnt Ihr von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 8 Uhr feiern. © Facebook/Westhafen

Gesunder Start in den Tag

Zentrum - Sportlich in den Sonntag starten könnt Ihr ab 11.30 Uhr mit Sunday-Flow im Rehgarten des Grassi Museums, dort erwartet Euch ein ganzheitlicher Yoga-Kurs mit Elementen aus Yoga, Vinyasa, Pilates und Fitness, der von den Barre Studios Leipzig veranstaltet wird. Du wirst hier ordentlich ins Schwitzen gebracht, aber auch die Entspannung kommt nicht zu kurz. Das Einzelticket kostet 19 Euro, Ihr könnt es online buchen. Wichtig: Bitte bringt Eure eigene Yogamatte und ausreichend Wasser mit.

Mit Yoga startet es sich gesund in den Tag. © 123RF/dikushin

Sommerkino

Südvorstadt - Endlich wieder Sommerkino! Am Sonntagabend läuft auf der Feinkost ab 21.30 Uhr der Film "Paris Murder Mystery", eine französische Tragikomödie von 2025 mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Die 63-Jährige spielt eine Psychiaterin, die nach dem Mord an einer Patientin auf eigene Faust ermittelt. Tickets könnt Ihr über die Kinobar Prager Frühling kaufen.

Auf der Feinkost werden seit Mitte Juni wieder Filme gezeigt. © IMAGO / Jürgen Held