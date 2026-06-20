Doppelte 90er-Party in Leipzig: Glühendes Viertliga-Stadion muss abgekühlt werden
Von Nico Schimmelpfennig
Leipzig - Am ersten heißen Sommerwochenende des Jahres verwandelt sich das Leipziger Bruno-Plache-Stadion in eine große Open-Air-Partyzone. An zwei Tagen feiern zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu den größten Hits der 90er-Jahre sowie zu elektronischen Klängen des Top-DJs Paul van Dyk (54) - Teil 1 ist geschafft.
Den Auftakt machte am Freitag die große 90er-Party. Bereits am frühen Abend sorgte das Berliner DJ- und Entertainer-Duo Mütze Katze für ausgelassene Stimmung. Mit bekannten Hits von den Backstreet Boys, Los del Rio oder Blümchen heizten sie dem Publikum ordentlich ein und brachten die ersten Gäste zum Tanzen.
Im weiteren Verlauf des Abends übernahm Captain Jack die Bühne. Die Eurodance-Legende wurde von den Fans begeistert empfangen. Schon bei den ersten Takten des Kult-Hits "Captain Jack" sangen Tausende textsicher den berühmten Refrain "Eyo Captain Jack" mit und verwandelten die Heimspielstätte von Regionalligist Lok Leipzig in einen riesigen Chor.
Für romantische Momente sorgte anschließend Oli P. (47). Mit seinem Erfolgshit "Flugzeuge im Bauch" weckte er bei vielen Gästen Erinnerungen an vergangene Zeiten.
Dabei zeigte sich der Sänger äußerst energiegeladen und sprang nahezu unermüdlich über die Bühne, wodurch er das Publikum immer wieder zum Mitmachen animierte.
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Auch Loona verzaubert das "Bruno" - Resttickets für Paul van Dyk erhältlich
Den musikalischen Schlusspunkt des Abends setzte schließlich Loona (51). Mit ihren spanisch geprägten Dance-Hits brachte sie noch einmal sommerliche spanische Urlaubsvibes nach Leipzig. Bei "Bailando" sorgten spanische Rhythmen für ausgelassene Partystimmung im gesamten Stadion.
Unter einem erfrischenden Wasserstrahl, der angesichts von Temperaturen von über 32 Grad für willkommene Abkühlung sorgte, wurde ausgelassen getanzt und gefeiert. Erst spät am Abend klang die Veranstaltung mit mediterranen Rhythmen und vielen glücklichen Gesichtern aus.
Holt die Kalender raus: 2027 findet die nächste 90er-Party am 18. Juni statt - wieder im "Bruno".
Und damit nicht genug!
Weiter geht es am Samstagabend mit dem Star-DJ Paul van Dyk, der als einer der bekanntesten Vertreter der internationalen Trance- und Dance-Szene das "Bruno"-Beben abschließt.
Resttickets für knapp 50 Euro gibt's noch bei eventim.de.
Titelfoto: Bildmontage: Nico Schimmelpfennig