Doppelte 90er-Party in Leipzig: Glühendes Viertliga-Stadion muss abgekühlt werden

Leipzig - Am ersten heißen Sommerwochenende des Jahres verwandelt sich das Leipziger Bruno-Plache-Stadion in eine große Open-Air-Partyzone. An zwei Tagen feiern zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu den größten Hits der 90er-Jahre sowie zu elektronischen Klängen des Top-DJs Paul van Dyk (54) - Teil 1 ist geschafft.

Partystimmung im Bruno-Plache-Stadion. © Nico Schimmelpfennig

Den Auftakt machte am Freitag die große 90er-Party. Bereits am frühen Abend sorgte das Berliner DJ- und Entertainer-Duo Mütze Katze für ausgelassene Stimmung. Mit bekannten Hits von den Backstreet Boys, Los del Rio oder Blümchen heizten sie dem Publikum ordentlich ein und brachten die ersten Gäste zum Tanzen.

Im weiteren Verlauf des Abends übernahm Captain Jack die Bühne. Die Eurodance-Legende wurde von den Fans begeistert empfangen. Schon bei den ersten Takten des Kult-Hits "Captain Jack" sangen Tausende textsicher den berühmten Refrain "Eyo Captain Jack" mit und verwandelten die Heimspielstätte von Regionalligist Lok Leipzig in einen riesigen Chor.

Für romantische Momente sorgte anschließend Oli P. (47). Mit seinem Erfolgshit "Flugzeuge im Bauch" weckte er bei vielen Gästen Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Dabei zeigte sich der Sänger äußerst energiegeladen und sprang nahezu unermüdlich über die Bühne, wodurch er das Publikum immer wieder zum Mitmachen animierte.