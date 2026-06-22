"Midnight Lady"-Legende Chris Norman kommt nach Leipzig und Ihr könnt Tickets dafür gewinnen!

Leipzig - Er wurde mit Hits wie "Living Next Door To Alice" und "Midnight Lady" zum Star, nun kehrt Rock-Legende Chris Norman (75) zurück auf Deutschlands Bühnen. Anlässlich seiner "Lifelines"-Tour macht der Sänger und Gitarrist im Herbst 2026 unter anderem in Leipzig Halt. Das Beste daran: Ihr könnt Karten für die Show gewinnen.

Ex-"Smokey"-Sänger Chris Norman (75) geht im Herbst wieder auf Deutschland-Tour und macht dabei Halt in Leipzig! © Marcel Brell/Semmel Concerts

TAG24 verlost 1x2 Tickets für das Konzert von Chris Norman am 9. Oktober in der Quarterback Immobilien Arena. Obendrauf gibt es noch das aktuelle Album "Lifelines" des ehemaligen "Smokey"-Sängers.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine Mail mit dem Kennwort "Chris Norman" und Eurer Adresse an [email protected] senden. Die glücklichen Gewinner werden dann von uns benachrichtigt.

Mit seinem aktuellen Album "Lifelines" nimmt Chris Norman seine Fans mit auf eine emotionale Zeitreise durch mehr als 50 Jahre seiner Karriere. Jeder Song steht für eine Station im Leben des "I'll Meet You At Midnight"-Sängers und greift verschiedene musikalische Einflüsse auf, die ihn geprägt haben.

So ergibt sich nicht nur ein roter Faden. Die Platte lässt Fans und Musiker gleichzeitig auch in Erinnerungen schwelgen.