Hardrock-Helden in Leipzig: Plötzlich bekommen "Alter Bridge" ein Ständchen

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Tonnenschwere Riffs und jede Menge Saiten-Gezauber gab es am Dienstagabend im Haus Auensee: Die Hardrock-Helden Alter Bridge waren zu Gast in der Messestadt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Tonnenschwere Riffs und jede Menge Saiten-Gezauber gab es am Dienstagabend im Haus Auensee in Leipzig: Die Hardrock-Helden "Alter Bridge" waren zu Gast in der Messestadt und sorgten mit Krachern wie "Open Your Eyes" für mächtig Stimmung. Womit sie wohl selbst nicht gerechnet haben: dass plötzlich nicht sie die Musik liefern, sondern das Publikum.

Hardrock der Extraklasse im Haus Auensee: "Alter Bridge" waren am Dienstagabend zu Gast in Leipzig.
Hardrock der Extraklasse im Haus Auensee: "Alter Bridge" waren am Dienstagabend zu Gast in Leipzig.  © Christian Grube

Der Moment ereignete sich kurz vor dem 2007er-Hit "Watch Over You". Sänger Myles Kennedy (56) hatte gerade zur Akustikgitarre gegriffen, als ein Fan im Publikum in purer Euphorie bemerkte, dass er mit dem Konzertbesuch seinen Geburtstag feiere. "Die Freude ist ganz meinerseits, Bruder", bemerkte der Frontmann daraufhin und fügte an: "Die Frau unseres Bassisten feiert heute ebenfalls ihren Geburtstag!"

Fotografin Melanie Marshall, die Ehefrau von Bassist Brian Marshall (53), hatte ihren Mann offenbar auf der Tour begleitet und stand währenddessen an der Bühnenseite. Diese Gelegenheit ließen sich die Fans natürlich nicht nehmen und stimmten kurzerhand ein "Happy Birthday" für das Geburtstagskind an.

Wie die 36-Jährige darauf reagierte, blieb leider unklar. Myles Kennedy und seine Mannen schienen jedoch jede Menge Freude an der spontanen Gesangseinlage zu haben.

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Die Hardrocker, die sich einst aus der US-Erfolgsband "Creed" gründeten, befinden sich derzeit auf großer Festivaltour und hatten zuvor bereits bei Rock am Ring und Rock im Park sowie dem "Greenfield"-Festival gespielt.

Zwei Stunden lang lieferte das Quartett um Sänger Myles Kennedy (56) einen Kracher nach dem anderen.
Zwei Stunden lang lieferte das Quartett um Sänger Myles Kennedy (56) einen Kracher nach dem anderen.  © Christian Grube
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"Alter Bridge" feiern Hardrock

Natürlich durfte die Gitarrenarbeit dabei nicht zu kurz kommen und Saiten-Legende Mark Tremonti (52) gleich mehrfach zeigen, was er auf dem Kasten hat.
Natürlich durfte die Gitarrenarbeit dabei nicht zu kurz kommen und Saiten-Legende Mark Tremonti (52) gleich mehrfach zeigen, was er auf dem Kasten hat.  © Christian Grube

Typisch "Alter Bridge" zelebrierten Myles Kennedy und Co. auch in Leipzig Hardrock der alten Schule. Da dürfen die Songs schon mal deutlich länger als drei Minuten gehen; die Gitarristen messen sich immer wieder darin, wer das virtuosere Solo liefern kann.

Das beste Beispiel gab es bereits früh im Set mit dem monumentalen "Fortress", bei dem sich Kennedy und Gitarren-Legende Mark Tremonti (52) gleich mehrfach die Klinke in die Hand gaben. Natürlich durften auch Hits wie "Rise Today", "Ghost of Days Gone By" und "Addicted to Pain" nicht fehlen.

Zusätzliche Einspieler vom Band oder dergleichen gab es keine. "Alter Bridge" ist das, was die vier Hardrocker auf der Bühne produzieren, und damit so ehrlich, wie Musik nur sein kann.

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Der Menge vor der Bühne schien das genau richtig. Die Leute feierten jeden der 15 Songs ausgiebig mit, während Frontmann Kennedy sie fest im Griff hatte und immer wieder zum Mitsingen animierte.

Typisch "Alter Bridge" zelebrierte die Band auch in Leipzig Hardrock der alten Schule: ehrlich, eingängig und vollgepackt mit jeder Menge großartiger Riffs.
Typisch "Alter Bridge" zelebrierte die Band auch in Leipzig Hardrock der alten Schule: ehrlich, eingängig und vollgepackt mit jeder Menge großartiger Riffs.  © Christian Grube
Die Menge für der Bühne nahm all das freudig auf und feierte die 15 Songs der Setlist ausgiebig.
Die Menge für der Bühne nahm all das freudig auf und feierte die 15 Songs der Setlist ausgiebig.  © Christian Grube

Nach etwa zwei Stunden verabschiedeten sich "Alter Bridge" mit den großartigen Songs "Blackbird" und "Isolation". Ein gelungener Abend, der Hard-Rock-Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Titelfoto: Christian Grube

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