Hardrock-Helden in Leipzig: Plötzlich bekommen "Alter Bridge" ein Ständchen

Leipzig - Tonnenschwere Riffs und jede Menge Saiten-Gezauber gab es am Dienstagabend im Haus Auensee in Leipzig: Die Hardrock-Helden "Alter Bridge" waren zu Gast in der Messestadt und sorgten mit Krachern wie "Open Your Eyes" für mächtig Stimmung. Womit sie wohl selbst nicht gerechnet haben: dass plötzlich nicht sie die Musik liefern, sondern das Publikum.

Hardrock der Extraklasse im Haus Auensee: "Alter Bridge" waren am Dienstagabend zu Gast in Leipzig. © Christian Grube

Der Moment ereignete sich kurz vor dem 2007er-Hit "Watch Over You". Sänger Myles Kennedy (56) hatte gerade zur Akustikgitarre gegriffen, als ein Fan im Publikum in purer Euphorie bemerkte, dass er mit dem Konzertbesuch seinen Geburtstag feiere. "Die Freude ist ganz meinerseits, Bruder", bemerkte der Frontmann daraufhin und fügte an: "Die Frau unseres Bassisten feiert heute ebenfalls ihren Geburtstag!"

Fotografin Melanie Marshall, die Ehefrau von Bassist Brian Marshall (53), hatte ihren Mann offenbar auf der Tour begleitet und stand währenddessen an der Bühnenseite. Diese Gelegenheit ließen sich die Fans natürlich nicht nehmen und stimmten kurzerhand ein "Happy Birthday" für das Geburtstagskind an.

Wie die 36-Jährige darauf reagierte, blieb leider unklar. Myles Kennedy und seine Mannen schienen jedoch jede Menge Freude an der spontanen Gesangseinlage zu haben.

Die Hardrocker, die sich einst aus der US-Erfolgsband "Creed" gründeten, befinden sich derzeit auf großer Festivaltour und hatten zuvor bereits bei Rock am Ring und Rock im Park sowie dem "Greenfield"-Festival gespielt.