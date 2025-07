Kaisermania, SOKO Leipzig und Film-Klassiker: Filmnächte laden zum großen Sommerprogramm

Die "Filmnächte Leipzig" sind Deutschlands größtes, wetterfestes Freiluftkino, da viele der Plätze unter der Tribüne sind. © James Jeremy Becker

Die "Filmnächte Leipzig" vom 9. Juli bis 17. August überzeugen nicht nur mit dem eigentlichen Kinoprogramm, sondern auch mit einer weiteren Besonderheit. Es gibt 800 überdachte Tribünenplätze. Auch bei Sommerregen fällt das Event nicht ins Wasser.

Direkt am Anfang gibt es auch einige Specials: Am Eröffnungstag am 9. Juli darf eine oder einer den Buzzer drücken und die "Filmnächte Leipzig" offiziell eröffnen. Eine Überraschung gibt es für die zufällig ausgewählte Person noch obendrauf. An den ersten fünf Veranstaltungstagen bekommen außerdem die ersten 50 Gäste auch gratis Popcorn an den Platz geliefert.

Die Veranstaltung möchte nicht einfach nur Kino sein, sondern auch ein bisschen Festival-Charakter vermitteln. Neben Film-Highlights wird am 8. August das "Kaisermania"-Konzert vom Dresdener Elbufer live übertragen.

"Der Hype um die 'Kaisermania' in Dresden ist ungebrochen. Das wollen wir auch nach Leipzig tragen", sagte Pressesprecherin Caroline Staude. Das Event ist kostenlos, eine Online-Reservierung ist aber trotzdem erforderlich.