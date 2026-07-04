04.07.2026 06:47 Feste, Märkte und jede Menge Highlights: Das erwartet Euch am Wochenende in Leipzig

Vom Pflanzenmarkt übers Weinfest bis hin zum Open Air - in Leipzig ist am Wochenende wieder einiges los. Doch auch außerhalb gibt es spannende Veranstaltungen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Vom Pflanzenmarkt übers Weinfest bis hin zum Open Air - in Leipzig ist am Wochenende wieder einiges los. Doch auch außerhalb gibt es spannende Veranstaltungen.

Flohmärkte

Feinkost Flohmarkt in der Südvorstadt - Was darf an einem gelungenen Leipzig-Wochenende nicht fehlen? Natürlich ein Flohmarkt. Den findet Ihr am Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Feinkost. Von Kleidung über Platten und Bücher bis hin zu Spielzeug findet Ihr hier alles, was das Sammler-Herz begehrt. Trödel und Antikmarkt im Zentrum-Südost - Wer es Samstag nicht schafft, hat am Sonntag auf dem Gelände der alten Messe von 8 bis 15 Uhr den Trödel- und Antikmarkt zu besuchen. Unter freiem Himmel findet Ihr bei bis zu 200 Händlern prall gefüllte Kisten und Tische. Der Eintritt ist bei beiden Märkten frei.

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Immer am ersten Samstag des Monats findet der Feinkost Flohmarkt statt. © TAG24/Emily Mittmann

Großer Pflanzenverkauf

Zentrum - Pflanzen sind Eure Welt und Ihr könnt nicht genug davon haben? Dann ist der große Pflanzenverkauf am Samstag im Kupfersaal genau das Richtige für Euch. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher durch die verschiedenen Gattungen stöbern. Doch Achtung, was weg ist weg. Früh kommen lohnt sich also. Der Eintritt ist frei, beachtet aber, dass vor Ort nur Kartenzahlung möglich ist.

Die Preise sollen unschlagbar sein. (Symbolbild) © 123RF/elescordo123

Heiter Open Air

Plagwitz - Open Air gefällig? Dann schaut doch am Samstag im Heiter bis Wolkig vorbei. Dort erwarten Euch gute Musik, kühle Drinks und leckere Snacks. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Ihr könnt von 14 bis 22 Uhr dabei sein.

Leipziger Weinfest

Zentrum - Noch bis zum 12. Juli findet auf dem Marktplatz zum 26. Mal das Leipziger Weinfest statt. Insgesamt 31 Weingüter aus der Region und dem Ausland (darunter Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Australien, Kalifornien und Südafrika) stellen hier ihre Kreationen vor. Wer sich also mal quer durch die verschiedenen Weine probieren möchte, kann dies bei freiem Eintritt täglich von 12 bis 23 Uhr tun. Für gute Musik ist täglich ab 18.30 Uhr mit einem Live-Programm gesorgt.

Am Mittwoch hat das Weinfest gestartet. (Archivbild) © Stadt Leipzig

Soccer Golf am Markkleeberger See

Markkleeberg - Am Freitag neu eröffnet, könnt Ihr jetzt im Markkleeberger Kanupark Soccer Golf spielen. Ausgestattet mit Fußbällen müsst Ihr auf 13 Bahnen wie beim Golf das Loch treffen, nur eben mit dem Fuß. 12 Euro pro Person kostet der ungefähr 1,5 Stunden andauernde Spaß, der auch für Gruppen von bis zu fünf Personen geeignet ist. Tickets für das Wochenende könnt ihr online buchen.

Fußball-Fans kommen hier sicher auf ihre Kosten. © PR/Kletterpark Markkleeberg

Zentrum-Nordwest - Wem zu seinem Glück noch ein kuschelliger Vierbeiner fehlt, der sollte das Bark Date auf der Hundewiese im Rosental nicht verpassen. Am Sonntag von 9 bis 11 Uhr könnt Ihr dort bis zu 30 Hunde aus dem Tierschutz in einer ungezwungenen Atmosphäre kennenlernen. Ihr erkennt die teilnehmenden Tiere an ihren roten Halsbändern mit dem "Adopt Me" Aufdruck.

Firebirds-Festival

Grimma - Nicht direkt Leipzig, aber sicher einen Besuch wert ist das Firebirds-Festival. Noch bis Sonntag könnt Ihr auf dem Gelände des Klosters Nimbschen die Leipziger Rock’n’Roll-Band The Firebirds erleben. Ganz im Sinn von Rock’n’Roll, Rockabilly, Boogie und Swing sorgen über 30 internationale Bands auf zwei Bühnen für ordentlich Abwechslung. Tagestickets gibt es ab 29 Euro.

Nicht direkt in Leipzig, aber sicher auch einen Besuch wert. (Archivbild) © PR/Phlipp Kumbier Fotografie