Katie Melua kommt nach Leipzig: Wie die Sängerin einst vergaß, dass sie in Wembley gespielt hat

Leipzig - Mehr als zwei Jahrzehnte begeistert Sängerin Katie Melua (41) inzwischen Menschen auf der ganzen Welt, hat sich mit Songs wie "Wonderful Life" und "Nine Million Bicycles" in die Herzen ihrer Fans gesungen. Am 19. Juli kehrt die Singer-Songwriterin nun zurück nach Leipzig . TAG24 sprach mit ihr vorab über die Messestadt, ihre liebsten Konzerthäuser - und wie sie einst vergaß, dass sie bereits in der berühmten Wembley Arena spielte.

"Ich hatte immer das Gefühl, dass die Menschen in Leipzig mich sehr herzlich willkommen heißen. Als ob wir eine sehr gute Verbindung hätten", schwärmte sie von den Messestädtlern.

Bei ihrem Auftritt am 19. Juli wird die Britin mit georgischen Wurzeln wieder zu Gast auf der Parkbühne sein und den Leuten im Clara-Park den Abend versüßen.

Vor dem Gespräch mit TAG24 habe sie sich noch Fotos angeschaut, die sie während ihrer Besuche in Leipzig geschossen habe. "Ich bin schon durch die Stadt gelaufen, habe diesen wunderschönen gelben Uhrturm am alten Rathaus gesehen, den Markt. An diesen Teil von Leipzig kann ich mich gut erinnern und ich finde, die Architektur da ist einfach wunderschön!"

Für Katie Melua ist es längst nicht der erste Besuch in der Messestadt. Bereits 2019 war die Sängerin zu Gast auf der Parkbühne. 2023 folgte ein Auftritt im Haus Auensee, an den sie sich bis heute noch gut erinnert. "Mein Sohn war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal fünf Monate alt. Das war ein sehr besonderes Konzert für mich."

2023 hatte die Sängerin der Messestadt zuletzt einen Besuch abgestattet, damals mit ihrem erst fünf Monate alten Sohn. Inzwischen gab Melua bekannt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. © Matthias Bein/dpa

Angesprochen auf ihre liebsten Konzerthäuser fiel der "Wonderful Life"-Sängerin gleich die Royal Albert Hall in London ein. "Ich liebe diesen Ort sehr und er liegt auch ganz in meiner Nähe."

Überraschend hingegen: Eines der größten Konzerte in ihrer Karriere, an das sich die Sängerin bis vor einigen Jahren offenbar nicht mehr erinnern konnte.

"Tatsächlich war es auch so, dass ich viele Orte vergessen habe, in denen ich gespielt hab, als die Leute mehr und mehr meine Musik entdeckten. Ich glaube, ich war 28 und gerade mit meinem Produzenten im Studio, als ich sagte, wie cool es wäre, einmal in Wembley zu spielen. Daraufhin fragte er überrascht: 'Was meinst du? Du hast da gespielt.' Ich hatte das vollkommen vergessen."

Als Mama gehe es die Sängerin inzwischen ruhiger an. Für den aktuellen Sommer habe sie 15 Konzerte geplant. "Dadurch kann ich all das viel besser aufnehmen und ich liebe das."

Für Katie Melua sei es auch nach mehr als 20 Jahren im Musikgeschäft noch eine Ehre, diesen Beruf auszuüben. "Eine der größten Freuden war es für mich immer, Lieder zusammen mit anderen großartigen Musikern zum Leben zu erwecken. Seit vergangenem Jahr haben wir eine komplett neue Band. Ich freue mich darauf, den Leuten eine Show bieten zu können, bei der wir die Songs so spielen, wie die Leute sie kennen, ihnen aber gleichzeitig auch eine neue Energie beifügen zu können."

Zu guter Letzt wollte die Sängerin auch noch einen Tipp für ihren nächsten Leipzig-Besuch haben. Falls Ihr sie im Juli also bei einem Kaffee auf der Karl-Heine-Straße oder auf einem Spaziergang entlang des Kanals trefft, richtet ihr gern liebe Grüße aus!

Tickets für das Konzert am 19. Juli auf der Parkbühne gibt es auf Eventim.de, im Leipziger Hugendubel sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kurzentschlossene können sich eine Karte auch noch an der Abendkasse kaufen.