Nach Lindemanns "Till Fest": Bald keine Konzerte am Leipziger Völki mehr?

Leipzig - Das "Till Fest" von Till Lindemann (63) steht in den Startlöchern, die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Bis zwei Tage vor dem ersten der beiden Konzerte war die Anreisesituation unklar. Und Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) hat das Festival sogar kritisiert.

Till Lindemann (63) tritt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei seinem "Till Fest" auf. © Jan Woitas/dpa

"Ich bin der Meinung, dass perspektivisch dieser Standort für Konzerte jeglicher Art ungeeignet ist", sagte Jung am Mittwochabend auf der Ratsversammlung. "Wir suchen Möglichkeiten, das für die Zukunft zu sichern." Die Messestadt biete genügend andere Veranstaltungsstätten.

Im Vorfeld hatte die "Stiftung Völkerschlachtdenkmal" die Durchführung des laut Geschäftsführer Dr. Anselm Hartinger "derart polarisierenden" Festivals an Leipzigs bekanntester Sehenswürdigkeit kritisiert. "Wir haben es als verbindende Begegnungsstätte und europäisches Friedensmonument saniert und wollen es weiter profilieren."

Gegen Lindemann wurden 2023 Vorwürfe sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch erhoben, diese aber von der Staatsanwaltschaft zu den Akten gelegt.

Zudem wurde von Katrin Lehmann, die am Mittwoch in einer Bürgerfragerunde zu Wort kam, eine Petition ins Leben gerufen. Die Leipzigerin sieht im "Till Fest" eine "erhöhte Gefahr für FLINTA, Sicherheitsrisiken, Lärm, Umweltschäden und Anwohnerbelastung". (FLINTA = Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen)

Sie selbst gehöre dieser vulnerablen Gruppe an, möchte "bei Großveranstaltungen an sensiblen Orten eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung sicherzustellen". Die gab es trotz ihrer im Februar und März gegenüber der Stadt erhobenen Bedenken nicht. Die Antwort befinde sich jetzt - zwei Tage vor Festivalbeginn - auf dem Postweg zu ihr, sagte Bürgermeister Heiko Rosenthal (51, Linke).