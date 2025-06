Festivals, Bierbörse, Tanzen mit Stars: Das geht am heißen Sommersonntag in Leipzig

An diesem Sommersonntag ist viel los in Leipzig und Umgebung. Wir verraten, welche Veranstaltungen man auf keinen Fall verpassen sollte.

Von Tamina Porada

Leipzig - Wettertechnisch wird es heiß an diesem Sonntag und auch die Messestadt dreht wieder ordentlich auf und bietet einige Veranstaltungshighlights. Was so los ist, verraten wir Euch in den TAG24-Tipps.

In 500 Biersorten um die Welt

26. Leipziger Bierbörse - Am Sonntag könnt Ihr vor dem Völkerschlachtdenkmal gemeinsam probieren, genießen und anstoßen. Bei der 26. Leipziger Bierbörse präsentieren übers Wochenende rund 50 Aussteller mehr als 500 Biersorten aus aller Welt. Am Sonntag geht's um 11 Uhr los. Der Eintritt zur gesamten Fläche ist kostenlos.

In Biergarten-Atmosphäre kann man sich bei der Leipziger Bierbörse durch verschiedene Sorten probieren und gemütlich sitzen. © Leipziger Bierbörse

Eintauchen in fremde Kulturen

1. Japanmarkt Leipzig - Am Sonntag könnt Ihr im Werk2 eine Reise in das traditionelle und moderne Japan unternehmen. Euch erwarten unter anderem Vorträge über die Traditionen der Samurai und Konzerte von J-Pop-Bands. Aussteller nehmen Euch mit in die Welt des Origami, Siebdruck oder Haiku, Ihr könnt Euch japanische Motive tätowieren lassen und natürlich auch typisches Essen wie Gyozas, Ramen und Matcha probieren. Der Markt ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets gibt es online für 16 Euro.

Kreativ austoben im Herzen der Stadt

Keramikmarkt Leipzig im Grassi - Und wer es am Wochenende gern etwas ruhiger möchte, kann sich im Innenhof des Grassi-Museums kreativ austoben und entspannen. Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke und treten auch in einem Wettbewerb gegeneinander ein. Ihr könnt Euch auch selbst mal an der Töpferscheibe ausprobieren oder frei mit Ton arbeiten. Am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Der Eintritt ist frei.

Eine Jury wählt die besten Keramiken des Wochenendes aus. © Esther Hoyer

Tanzen wie bei "Let's Dance"

KONSUM Leipzig Dance Festival - Am Wochenende findet in der Kongresshalle am Zoo eines der größten Tanzfestivals Deutschlands statt. Tänzerinnen und Tänzer aller Erfahrungsstufen können sich hier austauschen, gemeinsam feiern und an Workshops teilnehmen. In diesem Jahr gibt es auch wieder einige prominente Workshop-Leiter, wie die "Let's Dance"-Juroren Joachim Llambi (60) und Motsi Mabuse (44). Tagestickets gibt es ab 70 Euro im offiziellen Ticket-Shop, aber beeilt Euch besser, denn die Plätze werden knapp.

Leipzig feiert Nachhaltigkeit

Die Ökofete findet am Sonntag rund um die Anton-Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park statt. © Leipziger Ökolöwe e. V.