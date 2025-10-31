Halloween in Leipzig: An diesem langen Wochenende kommt garantiert keine Langeweile auf

In Leipzig darf man sich dank Halloween auf ein langes erstes November-Wochenende freuen. Die TAG24-Tipps zeigen Euch, was man nicht verpassen sollte.

Von Annika Rank

Leipzig - In Leipzig darf man sich dank Halloween auf ein langes erstes November-Wochenende freuen. Die TAG24-Tipps zeigen Euch, was man hierbei nicht verpassen sollte:

Konzert

Freitag: Irisch-amerikanischen Folkrock vom Feinsten gibt's an Halloween in der Quarterback Immobilien Arena auf die Ohren. Auf ihrer Europa-Tournee machen die Dropkick Murphys halt in Leipzig und werden neben Platin-ausgezeichneten Klassikern wie "I'm Shipping Up To Boston" auch neue Hits im Gepäck haben. Für das Konzert sind noch immer sowohl Steh- als auch Sitzplätze (ab 71 Euro) verfügbar. Bevor die Dropkick Murphys gegen 21.15 Uhr die Bühne betreten, stehen übrigens noch die beachtlichen Vorbands Haywire und Frank Turner and The Sleeping Souls auf dem Programm.

Die Dropkick Murphys treten in der Quarterback Immobilien Arena auf. © Thomas Frey/dpa

Partys

Freitag - Scream on Halloween: Fans des schaurigen Metals kommen im TV-Club so richtig auf ihre Kosten, da gleich drei Bands hintereinander auf der Bühne stehen werden. Da wären zuerst Since April, die für Modern Metal bekannt sind, darüber hinaus treten dann noch Enfys mit Popmetal sowie die Leipziger Musiker Increasing Distance mit bestem Metalcore auf. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, Tickets an der Abendkasse bekommt Ihr für 16 Euro. Gruselige Kostüme sind natürlich gern gesehen! Freitag - Halloween Eisdisco: Sollte man im anona ICEDOME im Kostüm auftauchen, zahlt man anstatt 12 nur 6 Euro Eintritt. Auch hier steht ab 20.30 Uhr natürlich alles im Zeichen des Gruselfests - in so einer besonderen Atmosphäre wart Ihr sicherlich noch nie Schlittschuh laufen! Ihr könnt entweder Eure eigenen Skates mitbringen oder vor Ort leihen.

Die Leipziger Eisdisco steht am Freitag natürlich im Zeichen des Halloween-Festes. © Emily Mittmann

Lampionfahrt über Leipzigs Kanäle

Freitag und Samstag: Wer schon mal über die Leipziger Wasserstraßen gepaddelt ist, kennt die besondere Magie. Der Bootsverleih Klingerweg hebt dieses Spektakel an Halloween auf eine neue Stufe und veranstaltet zwei abendliche Lichter-Fahrten auf dem Motorboot. Teilnehmende Kinder dürfen sich über einen eigenen Lampion freuen, mit dem sie das Schiffchen noch mehr aufleuchten lassen können. Der Kapitän unterhält die Anwesenden unter anderem mit lustigen Anekdoten. Die Touren beginnen an beiden Tagen um 16 Uhr und kosten pro Person 16 Euro (Kinder bis zwölf Jahre: 9 Euro). Eure Tickets solltet Ihr Euch im Vorfeld auf der Website des Bootsverleihs buchen.

Am Halloween-Wochenende warten besondere Bootstouren auf Leipzigs Wasser-Begeisterte. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Flohmärkte

Samstag: Am ersten Samstag des Monats sollten die Leipzigerinnen und Leipziger wie gewohnt einen Besuch auf der Karli in Erwägung ziehen. Auf dem Gelände der Feinkost findet nämlich der traditionelle Flohmarkt statt, auf dem man den einen oder anderen Schatz finden kann. Zwischen 10 und 16 Uhr kann dort eingekauft werden. Sonntag: Zwischen 12 und 17 Uhr lockt der Ladyfashion-Flohmarkt mal wieder die Besucherinnen und Besucher auf das Gelände der agra Messe. Für einen Eintrittspreis von 5 Euro kann nach Lust und Laune sowohl in den Hallen als auch auf dem Außengelände gefeilscht werden, wobei die Mode natürlich im Fokus steht. Sonntag: Der Trödelmarkt auf der Alten Messe konzentriert sich hingegen nicht auf ein einziges Themengebiet, sondern hat von Möbeln über Spielzeug bis hin zu Sammelstücken für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Der Ladyfashion-Flohmarkt findet am Sonntag in Leipzig statt. © PR/Janine Sandig/JS Veranstaltungszentrum