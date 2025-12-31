Buchmesse, WGT, Weihnachtsmarkt: Diese Termine kann sich Leipzig für 2026 schon mal eintragen

Das neue Jahr steht kurz bevor und natürlich kann sich Leipzig wieder auf seine Highlights freuen. Alle wichtigen Termine haben wir hier zusammengefasst.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Das neue Jahr steht bevor und natürlich kann sich Leipzig wieder auf seine Highlights freuen: Buchmesse, Stadtfest, WGT und Weihnachtsmarkt locken auch 2026 wieder Tausende in die Innenstadt. Damit Ihr Euch die Termine schon mal vormerken und Vorfreude aufbauen könnt, haben wir sie übersichtlich zusammengefasst.

Buchmesse, Manga-Comic-Con und "Leipzig liest" (19. bis 22. März)

Den Anfang macht traditionsgemäß die Leipziger Buchmesse samt der Manga-Comic-Con sowie dem dazugehörigen Lesefest "Leipzig liest". Vom 19. bis 22. März wird die Messestadt zum Zentrum der Buch-, Literatur- und Medienbranche, die erneut zahlreiche Neuerscheinungen präsentiert. Das Motto für 2026: "Wo Geschichten uns verbinden". Passend dazu soll 2026 die Donau im Fokus der Messe stehen, die auf ihrem 3000 Kilometer weiten Weg zehn Länder Europas miteinander verbindet. "2026 wirft die Leipziger Buchmesse besonderes Augenmerk auf die literarische Vielfalt einer Region, deren Geschichten und Begegnungen Kulturen, Landschaften und Menschen verbinden." Ob auch das Partnerland aus der Donauregion kommen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Anders als in den vergangenen Jahren halten sich die Veranstalter bislang mit Vorankündigungen eher zurück. Es bleibt also spannend, was uns im März erwartet. Das genaue Programm der Messe wird traditionsgemäß im Februar bekannt gegeben. Tickets gibt es bereits im Shop der Leipziger Messe.

Buchmesse, die Manga-Comic-Con sowie das Lesefest "Leipzig liest" locken vom 19. bis 22. März wieder nach Leipzig. © Elisa Schu/dpa

Wave-Gotik-Treffen (22. bis 26. Mai)

Schaurig-schön wird es dann am Pfingstwochenende wieder, wenn die Schwarze Szene zum bereits 33. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig zusammenkommt. Neben dem Heidnischen Dorf und dem Viktorianischen Frühstück können sich Besucher und Freunde des Festivals auch diesmal wieder auf zahlreiche Konzerte und andere Veranstaltungen freuen. Besonderer Höhepunkt sind zudem immer die Kostüme und Outfits der WGT-Besucher. Genaue Infos dazu findet Ihr auf der offiziellen Website des Festivals unter wave-gotik-treffen.de.

Vom 22. bis 26. Mai erstrahlt Leipzig wieder im schönsten Schwarz! © Elisa Schu/dpa

Leipziger Stadtfest (5. bis 7. Juni)

Nur zwei Wochen später folgt bereits das nächste Highlight: Ebenfalls zum 33. Mal feiert Leipzig mit seinem Stadtfest die laut eigener Aussage größte Open-Air-Veranstaltung der Region. Rund 300.000 Besucherinnen und Besucher zieht die Megaparty in der Innenstadt jährlich an. Gefeiert wird laut Stadtverwaltung auch 2026 wieder auf fünf großen Bühnen auf dem Markt, Wilhelm-Leuschner-Platz, Augustusplatz und dem Nikolaikirchhof. Für die Kleinen soll die Toggo-Tour wieder ein großes Kinderparadies mit vielen Mitmach-Aktionen bieten. Was darüber hinaus geplant ist, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Das Stadtfest bildet im Juni den Höhepunkt in Leipzig. © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

Klassik Airleben (3. und 4. Juli)

Anfang Juli steht das Leipziger Rosental wieder ganz im Zeichen der Hochkultur: Zum 16. Mal lädt das Gewandhausorchester zum Open-Air-Konzert Klassik Airleben. An zwei Abenden in Folge präsentieren die Ausnahmemusiker zum Ende ihrer Konzertsaison klassische Musik vor malerischer Kulisse. Mit dem besonderen Event bedankt sich das Orchester für die Treue der Konzertgäste und leitet gleichzeitig die Spielpause ein. Das Beste daran: Klassik Airleben ist gratis! 60.000 Gäste lauschten 2025 der Konzertreihe - 40.000 davon allein am Samstagabend, ein neuer Rekord! Wer einen guten Platz ergattern möchte, sollte also früh da sein.

Mit guter Musik unter freiem Himmel lockt Klassik Airleben auch 2026 wieder ins Rosental. © Gewandhaus Leipzig/Gerber

Highfield 2026 (14. bis 16. August)

Im August pilgert Leipzig dann an den Störmthaler See, um gemeinsam beim Highfield 2026 zu feiern. Etwa 30.000 Fans pilgern jedes Jahr zu Sachsens größtem Musikfestival. Drei Tage lang wird zu fetten Beats, verzerrten Gitarren und poppigen Klängen gefeiert. Als Acts für 2026 schon bestätigt sind unter anderem: Kraftklub, Marteria, die Beatsteaks, 01099, Feine Sahne Fischfilet, die Dropkick Murphys, SDP, BHZ, Giant Rooks und Zartmann. Tickets sowie weitere Infos gibt es unter Highfield.de.

Beim Highfield-Festival werden auch 2026 wieder Tausende Musikfans erwartet. © Christian Grube

Leipziger Lichtfest (9. Oktober)

Der 9. Oktober steht in Leipzig traditionsgemäß im Zeichen der Friedlichen Revolution und so lädt die Messestadt auch in diesem Jahr wieder zu seinem Lichtfest. Seit 2009 erinnern die Feierlichkeiten jährlich auf kreative Art an den Herbst 1989. Das Datum bezieht sich dabei auf den 9. Oktober, den Tag, an dem 70.000 Menschen in Leipzig auf die Straße gingen und friedlich demonstrierten.

Mit dem Lichtfest erinnert Leipzig auch 2026 wieder an die Friedliche Revolution. © Sebastian Kahnert/dpa

Leipziger Weihnachtsmarkt (24. November bis 23. Dezember)

Und dann ist da noch der krönende Abschluss des Leipziger Veranstaltungsjahres: der Weihnachtsmarkt. Vom 24. November bis 23. Dezember locken Crêpes, Bratwurst, Glühwein und gebratene Mandeln wieder in die Innenstadt, während Weihnachtsmusik durch die Straßen tönt. Wer es weniger voll mag, dem können wir an dieser Stelle noch ein paar Alternativen ans Herz legen wie "Weihnachten am Kreuz", den Weihnachtsmarkt im Werk II, den Weihnachtsmarkt am Felsenkeller oder den Markt an der Feinkost.

Der Weihnachtsmarkt bildet auch 2026 wieder den krönenden Abschluss für Leipzigs Veranstaltungsjahr. © Hendrik Schmidt/dpa