Für die Spontanen: So könnt Ihr Silvester in Leipzig verbringen!

Leipzig - Viele Leipzigerinnen und Leipziger freuen sich bereits seit Monaten auf Silvester. Welche Partys man zum Jahreswechsel in der Messestadt erleben kann, zeigen die TAG24-Tipps:

Im historischen Ring-Café im Herzen Leipzigs kann das neue Jahr begrüßt werden. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Sternstunden Silvesterparty - Diejenigen, die für den Jahreswechsel ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollen, können sich für die "XXL Flashbackshow" ins Ring-Café begeben. Dort legt DJ Attila Hits verschiedenster Genres auf.

Mit dem Flanier-Ticket (ab 99 Euro) dürft Ihr Euch ab 22 Uhr an den Drinks bedienen. Das Sitzplatz-Ticket (ab 139 Euro) gewährt Euch bereits ab 19.45 Uhr Einlass und zusätzlich Zugriff auf ein Fingerfood-Buffet sowie einen Platz neben der Tanzfläche. Außerdem gibt es noch das VIP-Ticket (ab 199 Euro) mit Zutritt zur exklusive VIP-Lounge.

Depeche Mode 80s Silvesterparty - Das Werk 2 in Connewitz steht ganz im Zeichen der bekannten Sounds der 80er-Jahre. Dabei wird man nicht nur Depeche Mode, sondern auch viele andere Vertreter des Synthpop- und Wave-Genres in der Playlist von DJ_Martin und DJane Sheatle wiederfinden.

Die Türen des Clubs öffnen ab 1 Uhr für all jene Partygäste, die nicht vorher schon beim Silvesterbuffet anwesend waren. Im Online-Vorverkauf kosten die Tickets 13,20 Euro, es soll aber auch eine Abendkasse geben.

Silvesterparty im Herr Kauzig - Auch das Herr Kauzig lädt zu einer All Inclusive-Sause ein, die ab 22 Uhr Pop-, Rock- und HipHop-Klassiker auf dem unteren Floor und House auf dem oberen Floor bereithält. Die Tickets (Abendkasse: 89 Euro) beinhalten die Garderoben-Gebühr, heiße und kalte Getränke aller Art, (vegane) Currywurst als Mitternachtssnack sowie ein Feuerwerk direkt vor der Tür.

Die elsterartige Silvester-Party - Ab 22 Uhr könnt Ihr im Elsterartig auf zwei Dancefloors Eure Hüften schwingen, um das neue Jahr gebührend in Empfang zu nehmen. Tickets erhaltet Ihr ab 20 Euro.