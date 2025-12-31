Für die Spontanen: So könnt Ihr Silvester in Leipzig verbringen!
Leipzig - Viele Leipzigerinnen und Leipziger freuen sich bereits seit Monaten auf Silvester. Welche Partys man zum Jahreswechsel in der Messestadt erleben kann, zeigen die TAG24-Tipps:
Sternstunden Silvesterparty - Diejenigen, die für den Jahreswechsel ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollen, können sich für die "XXL Flashbackshow" ins Ring-Café begeben. Dort legt DJ Attila Hits verschiedenster Genres auf.
Mit dem Flanier-Ticket (ab 99 Euro) dürft Ihr Euch ab 22 Uhr an den Drinks bedienen. Das Sitzplatz-Ticket (ab 139 Euro) gewährt Euch bereits ab 19.45 Uhr Einlass und zusätzlich Zugriff auf ein Fingerfood-Buffet sowie einen Platz neben der Tanzfläche. Außerdem gibt es noch das VIP-Ticket (ab 199 Euro) mit Zutritt zur exklusive VIP-Lounge.
Depeche Mode 80s Silvesterparty - Das Werk 2 in Connewitz steht ganz im Zeichen der bekannten Sounds der 80er-Jahre. Dabei wird man nicht nur Depeche Mode, sondern auch viele andere Vertreter des Synthpop- und Wave-Genres in der Playlist von DJ_Martin und DJane Sheatle wiederfinden.
Die Türen des Clubs öffnen ab 1 Uhr für all jene Partygäste, die nicht vorher schon beim Silvesterbuffet anwesend waren. Im Online-Vorverkauf kosten die Tickets 13,20 Euro, es soll aber auch eine Abendkasse geben.
Silvesterparty im Herr Kauzig - Auch das Herr Kauzig lädt zu einer All Inclusive-Sause ein, die ab 22 Uhr Pop-, Rock- und HipHop-Klassiker auf dem unteren Floor und House auf dem oberen Floor bereithält. Die Tickets (Abendkasse: 89 Euro) beinhalten die Garderoben-Gebühr, heiße und kalte Getränke aller Art, (vegane) Currywurst als Mitternachtssnack sowie ein Feuerwerk direkt vor der Tür.
Die elsterartige Silvester-Party - Ab 22 Uhr könnt Ihr im Elsterartig auf zwei Dancefloors Eure Hüften schwingen, um das neue Jahr gebührend in Empfang zu nehmen. Tickets erhaltet Ihr ab 20 Euro.
An Silvester mit dem Motorboot über den Karl-Heine-Kanal
Und wer abends bereits verplant ist, aber noch einen freien Mittwoch zur Verfügung hat, kann mal beim Bootsverleih Klingerweg vorbeischauen. Hier startet unter anderem um 12 Uhr eine etwa einstündige Silvesterfahrt, welche die Teilnehmer mit dem Motorboot über die Kanäle im Leipziger Westen führt. Tickets gibt es für 22 Euro.
TAG24 wünscht Euch einen guten Rutsch ins Jahr 2026!
Titelfoto: Montage Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa ; Leipzig Art Days ; EHL Media