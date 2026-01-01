Von Bushido über die Onkelz bis Tokio Hotel: Diese Top-Acts kommen 2026 nach Leipzig

Ein neues Jahr steht an und damit auch wieder jede Menge Konzerte, auf die wir uns in Leipzig freuen dürfen!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Ein neues Jahr steht an und damit auch wieder jede Menge Konzerte, auf die wir uns freuen dürfen! Typisch Leipzig vergeht auch 2026 kaum eine Woche, in der nicht der eine oder andere Top-Act die Messestadt besucht. TAG24 hat zusammengefasst, wer alles dabei ist.

Januar bis April

Bushido, Thomas Anders und Sean Paul kommen Anfang 2026 nach Leipzig. Der Rapper sogar gleich zweimal im Januar und März! © Montage: Silvio Bürger + Hendrik Schmidt/dpa + Tamas Vasvari/MTI/AP/dpa Der Januar startet wunderbar abwechslungsreich mit Max Raabe (10.1.), Bushido (16.1.) und Michelle (23.1.), die allesamt in der Quarterback Immobilien Arena Halt machen. Die zweite Hälfte übernehmen die Death-Metal-Größen von Lorna Shore (24.1.), die Indie-Rocker All Time Low (30.1.) und Beyond the Black (31.1.) im Haus Auensee. Mächtig voll - und mächtig laut! - wird es dann bereits im Februar, wenn nicht nur Slaughter to Prevail (7.2.) ihren Death Metal ins Haus Auensee bringen, sondern im Felsenkeller gleich mal noch die Hardcore-Legenden von Agnostic Front (17.2.), die Grindcore-Urväter Napalm Death (18.2.) sowie die Modern-Metal-Helden von Jinjer (20.2.) aufwarten. Eine Extraportion Punkrock gibt's bei Team Scheisse (7.2.) im Conne Island und bei Wizo (28.2.), die ebenfalls im Felsenkeller halten. Wer's ruhiger mag, kann sich auf Disarstar (1.2.), Amy MacDonald (13.2.), The Kooks (24.2.), Zartmann (25.2.) und Gzuz (27.2.) freuen, die allesamt dem Haus Auensee einen Besuch abstatten. Im März platzt dann die Quarterback Immobilien Arena aus allen Nähten: Den Anfang machen Powerwolf (3.3.), gefolgt von Sean Paul (5.3.), Ben Zucker (7.3.) und Bushido (10.3.), der offenbar nicht genug von Leipzig bekommen kann. Felix Lobrecht (12./13.3.) bucht sich gleich zwei Tage in die Konzerthalle ein, bevor Sarah Connor (18.3.), Thomas Anders (25.3.), Alex Christensen (26.3.) und Clueso (27.3.) übernehmen. Knorkator (14.3.) schauen derweil im Haus Auensee vorbei, Betterov (26.3.) im Felsenkeller. Eine kleine Verschnaufpause bietet immerhin der April mit aktuell drei Highlights: Howard Carpendale (8.4.), Santiano (15.4.) und Michael Patrick Kelly (18.4.). Alle in der Quarterback Immobilien Arena.

Mai bis August

Spielen gleich zwei Tage in Folge in der Messestadt: DJ Bobo, Frei.Wild und die Böhsen Onkelz. © Montage: Philipp von Ditfurth/dpa + Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa + Daniel Naupold/dpa Johannes Oerding (1.5.) leitet den Mai in der Quarterback Immobilien Arena ein, bevor sowohl DJ Bobo (2./3.5.) und Frei.Wild (7./8.5.) die Halle gleich zweimal übernehmen. Erinnerungen an einfachere Zeiten liefern sowohl die Sportfreunde Stiller (8.5., Haus Auensee) als auch Mia (9.5., Felsenkeller). Jede Menge Abwechslung bieten dann noch die Konzerte von Schiller (9.5.), Bosse (15.5.) und André Rieu (28.5.), die ebenfalls in der Quarterback Arena Halt machen. Abwechslungsreich geht es auch im Juni weiter mit Auftritten von Popsänger Calum Scott (3.6.) in der Quarterback Immobilien Arena, gefolgt von Bad Omens (8.6.) und Zucchero (9.6.) an selbigem Ort. Am 12. und 13. Juni wird es dann nebenan in der Red Bull Arena laut, wenn die Böhsen Onkelz gleich zweimal das Stadion rocken. Stadionathmosphäre gibt es auch bei Paul van Dyke (20.6.) im Bruno-Plache-Stadion. The Streets laden am 15. Juni zudem auf die Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Den Juli übernimmt dann hauptsächlich die Parkbühne mit Auftritten von unter anderem Beth Hart (10.7.), The BossHoss (11.7.) und Uriah Heep (17.7.). Darüber hinaus lädt Rammstein-Sänger Till Lindemann für den 3. und 4. Juli zu seinem "Till Fest" am Völkerschlachtdenkmal, bei dem unter anderem die Metal-Veteranen von Ministry erwartet werden. Matthias Reim lädt am 2. August zu seinem inzwischen traditionellen Open Air im Clara-Zetkin-Park. Einen Tag später lassen es die Schwermetaller von Lamb of God (3.8.) im Haus Auensee krachen.

September bis Dezember