Höllenfeuer, Après-Ski und ein geheimes Theater: Das sind Eure Samstags-Tipps für Leipzig

Egal ob Ihr sportlich aktiv oder verzaubert werden wollt, bei den Tipps für den Samstag in Leipzig ist für jeden etwas dabei.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Der erste Samstag im November steht bevor und der Event-Kalender in Leipzig ist prall gefüllt. Es wird sportlich, magisch und ein paar Halloween-Nachwehen können auch noch bearbeitet werden.

Fockeberglauf

Südvorstadt - Wer den Samstag sportlich starten möchte, kann den Aufstieg auf den Fockeberg wagen: zum 65. Fockeberglauf werden drei verschiedene Laufdistanzen (1,9 Kilometer, 6 Kilometer und 12 Kilometer) angeboten, um 10 Uhr startet das erste Rennen. Anmelden könnt Ihr Euch am Samstagvormittag noch zwischen 8 und 9.45 Uhr vor Ort, alle Läufe kosten zehn Euro. Bitte an Bargeld denken!

Lauf-Begeisterte sind am Samstag vermutlich beim 65. Fockeberglauf zu finden. (Symbolbild) © 123RF/ogonekipit

Flohmarkt auf der Feinkost

Zentrum-Süd - Wer noch auf der Suche nach einem grusel-schönen Kostüm oder ein paar herbstlichen Accessoires ist, wird sicher auf dem Flohmarkt auf der Feinkost fündig. Von 10 bis 16 Uhr laden hier zahlreiche Stände zum Shoppen und Bummeln ein und bieten querbeet alles zwischen Büchern, Möbeln, Klamotten und mehr zum Verkauf. Der Eintritt ist frei, auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

Ob Möbel, Klamotten oder "Krimskrams" - auf dem Feinkost-Flohmarkt werdet Ihr sicher fündig. (Symbolbild) © 123RF/grigory_bruev

Hell Nights

Lindenau - Halloween ist zwar rum, im Felsenkeller wird es am Samstagabend aber noch mal richtig spooky. Die Hell Nights 2024 machen Halt in der Messestadt und haben ein schauriges Line-up mitgebracht: Unter anderem die Grusel-Rocker von The 69 Eyes, Nekromantix und Mad Sin treten auf und verwandeln den Felsenkeller in eine schwarze Hölle. Tickets bekommt Ihr noch ab 50,40 Euro >>>hier.

The 69 Eyes treten am Sonntag im Felsenkeller auf. © PR/The69Eyes

Das Geheime Theater

Lindenau - Am Samstagabend ab 18.30 Uhr bietet Euch der Magier Alfonso Rituerto eine zauberhafte Show im Geheimen Theater in der Demmeringstraße 34. Hier vermischen sich visuelle Illusion mit Theater und Kaffee-Magie, dazu wird ein leckeres Buffet angeboten. Einlass ist ab 18 Uhr, die Show geht etwa bis 21.30 Uhr, Tickets könnt Ihr Euch für 60 Euro >>>hier sichern.

Party

Südvorstadt/ Lindenau - Wer in der Nacht zum Feiertag noch nicht genügend Party gemacht hat, bekommt am Samstag auch noch einmal eine Chance. Bei der Clubnacht im IfZ habt Ihr beispielsweise ab 23.55 Uhr eines der letzten Male die Möglichkeit, in dem beliebten Techno-Schuppen zu Trance und Groove die Hüften zu shaken. Tickets gibt es an der Abendkasse. Wer mehr Bock auf Party-Hits, Mallorca-Mukke und Après-Ski hat, sollte sich eher auf den Weg ins Herr Kauzig machen, wo Ihr auf der Kauz Alm ab 22 Uhr feiern oder auch Winter-Spezialitäten wie gebrannte Mandeln, Langos oder Churros verspeisen könnt. Tickets könnt Ihr Euch im Vorverkauf sichern.

Mit Glühwein, Langos und Co. könnt Ihr Euch im Herr Kauzig auf den Winter einstimmen. (Symbolbild) © 123rf.com/romanamrk