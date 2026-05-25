25.05.2026 06:40 Brunch, Zoobesuch oder Metalkonzert: So genießt Ihr den Pfingstmontag in Leipzig

Welche Events am Pfingstmontag in Leipzig auf Euch warten, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Das Wochenende geht in die Verlängerung! Wenn montags schon mal frei ist, muss das ordentlich genossen werden. Welche Events am Pfingstmontag in Leipzig auf Euch warten, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Home by Seven im Endless

In den Feiertag startet Ihr bei einem leckeren Brunch im Endless. Schon ab 9 Uhr hat das Café geöffnet und versorgt Euch unter anderem mit Kaffee, Matcha, Limos und leckeren Frühstücks- und Brunch-Spezialitäten. Nach dem Essen geht es dann ab 12 Uhr mit einer entspannten Dayparty zu Afro- und House-Musik weiter. Bis 18 Uhr könnt Ihr tanzen, den Feiertag genießen und das verlängerte Wochenende ausklingen lassen. Die Tickets gibt's für 16,50 Euro auf rausgegangen.de.

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Im Endless startet Ihr den Feiertag mit einem leckeren Brunch und lasst ihn dann bei guter Musik ausklingen. © privat

Tierisch bunte Pfingsten im Zoo

Als einstiges Eröffnungswochenende ist das Wochenende rund um Pfingsten eine ganz besondere Zeit für den Zoo Leipzig. Dementsprechend wird es auch in diesem Jahr an dem Feiertag wieder verschiedene Attraktionen und Mitmachaktionen geben. Im Vordergrund steht dabei natürlich die Neueröffnung des Terrariums sowie der Vogelwelten. Abgesehen davon hat auch die Themenwelt Asien etwas zu feiern. Anlässlich des 100. Jubiläums des historischen Elefantenhauses wird es unter anderem verschiedene Bastelangebote, Glitzertattoos und ein Glücksrad geben. Zudem könnt Ihr auf dem Vorplatz des Gondwanalandes von 10 bis 17 Uhr coole Beutelrucksäcke bedrucken. Auf zoo-leipzig.de könnt Ihr vorab Tickets buchen.

Im Vordergrund der tierisch bunten Pfingsttage im Leipziger Zoo steht die Neueröffnung des Terrariums sowie der Vogelwelten. © Hendrik Schmidt/dpa

Heavysaurus

Die Heavy-Metal-Band Heavysaurus sorgt ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz für Stimmung. Das Besondere dabei ist, dass da nicht einfach irgendwelche Musiker auf der Bühne stehen, sondern Künstler in echt coolen Dinokostümen. Doch lasst Euch vom Aussehen nicht täuschen: Hier gibt's echten Heavy Metal auf die Ohren!

Auf dem Marktplatz steigt am Montag ein kostenloses Heavy-Metal-Konzert für die ganze Familie. © 123RF/jovanning