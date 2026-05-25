Brunch, Zoobesuch oder Metalkonzert: So genießt Ihr den Pfingstmontag in Leipzig
Leipzig - Das Wochenende geht in die Verlängerung! Wenn montags schon mal frei ist, muss das ordentlich genossen werden. Welche Events am Pfingstmontag in Leipzig auf Euch warten, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.
Home by Seven im Endless
In den Feiertag startet Ihr bei einem leckeren Brunch im Endless. Schon ab 9 Uhr hat das Café geöffnet und versorgt Euch unter anderem mit Kaffee, Matcha, Limos und leckeren Frühstücks- und Brunch-Spezialitäten. Nach dem Essen geht es dann ab 12 Uhr mit einer entspannten Dayparty zu Afro- und House-Musik weiter.
Bis 18 Uhr könnt Ihr tanzen, den Feiertag genießen und das verlängerte Wochenende ausklingen lassen. Die Tickets gibt's für 16,50 Euro auf rausgegangen.de.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Tierisch bunte Pfingsten im Zoo
Als einstiges Eröffnungswochenende ist das Wochenende rund um Pfingsten eine ganz besondere Zeit für den Zoo Leipzig. Dementsprechend wird es auch in diesem Jahr an dem Feiertag wieder verschiedene Attraktionen und Mitmachaktionen geben. Im Vordergrund steht dabei natürlich die Neueröffnung des Terrariums sowie der Vogelwelten. Abgesehen davon hat auch die Themenwelt Asien etwas zu feiern.
Anlässlich des 100. Jubiläums des historischen Elefantenhauses wird es unter anderem verschiedene Bastelangebote, Glitzertattoos und ein Glücksrad geben. Zudem könnt Ihr auf dem Vorplatz des Gondwanalandes von 10 bis 17 Uhr coole Beutelrucksäcke bedrucken. Auf zoo-leipzig.de könnt Ihr vorab Tickets buchen.
Heavysaurus
Die Heavy-Metal-Band Heavysaurus sorgt ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz für Stimmung. Das Besondere dabei ist, dass da nicht einfach irgendwelche Musiker auf der Bühne stehen, sondern Künstler in echt coolen Dinokostümen. Doch lasst Euch vom Aussehen nicht täuschen: Hier gibt's echten Heavy Metal auf die Ohren!
Die fünfköpfige Band ist nämlich sogar schon auf dem Wacken aufgetreten. Samt Funkenregen und Konfetti dürft Ihr Euch auf ein kostenloses Rockkonzert für die ganze Familie freuen.
TAG24 wünscht einen schönen Feiertag!
Titelfoto: Bildquelle: 123RF/jovanning, Hendrik Schmidt/dpa, privat