Jede Menge Highlights: Diese Events erwarten Euch am Sonntag in Leipzig

Der Frühling setzt sich fest in Leipzig - Grund genug also, auch am Sonntag etwas zu unternehmen. TAG24 hat einige Tipps für Euch, was Ihr machen könnt.

Von Juliane Bonkowski

Mittelaltermarkt

Dölitz - Auch am Sonntag lockt der "17. Leipziger Umschlag" in den agra Messepark Leipzig. Bei der Mittelalter- und Fantasymesse könnt Ihr an mehr als 100 Ständen in Halle 2 sowie im Außenbereich allerlei Waren erstehen, darunter Kleidung, Schmuck und Keramik. Zum Teil werden diese sogar vor Ort gefertigt. Musiker und Gaukler, aber auch Ritter-Stuntgruppen treten auf und runden das mittelalterliche Bild ab. Am Samstagabend spielt außerdem die Band "Storm Seeger". Geöffnet ist der Markt von 11 bis 19 Uhr. Tickets ab 10 Euro bekommt Ihr auf der Webseite des Veranstalters Sündenfrei oder an der Tageskasse.

Kunterbuntes Mittelalter-Treiben könnt Ihr am Sonntag im agra Messepark erleben. (Archivbild) © H.Bibow/PR

Klärt einen Mord im Clara-Park auf!

Zentrum-Süd - Jetzt, wo der Frühling in Leipzig Einzug hält, schnappt Euch doch einfach Eure Freunde und löst spannende Rätsel im Clara-Zetkin-Park. "Leipzig Escapes" bietet Euch eine Krimi-Tour, bei der Ihr einen Mord aufklären müsst. Voraussetzungen und Preise findet Ihr auf deren Webseite. Online sind zwar keine Termine mehr verfügbar, Ihr könnt aber einfach telefonisch anfragen, ob kurzfristig noch was geht - Tel. 0155/60613314.

Während andere in der Sonne liegen, könnt Ihr spannende Rätsel im Clara-Park lösen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Eiskalter, aber gesunder Start in den Sonntag

Markkleeberg - "Health Meeting Leipzig" lädt Euch zum Cossi ein, damit Ihr zusammen gesund und fit in den Sonntag starten könnt. Ab 8.30 Uhr macht Ihr an der Hacienda Cospuden zuerst ein gemeinsames Workout in der Gruppe, bevor Ihr Euch dann um 9 Uhr zum Eisbaden in die Fluten stürzt. Das Angebot ist kostenlos, kommt einfach hin und macht mit. Tipp: Ihr braucht Sport- und Schwimmkleidung, wenn gewünscht Equipment, das ins Workout eingebaut werden kann, Wechselsachen, Handtuch, ein Heißgetränk und einen kleinen Snack.

So mancher stürzt sich am Sonntagmorgen in die eiskalten Fluten. (Symbolbild) © 123rf/salarko

Im Werk2 könnt Ihr den Frauentag schön ausklingen lassen. © WERK 2 - Kulturfabrik Leipzig e.V. / Falk Johnke