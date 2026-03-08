Jede Menge Highlights: Diese Events erwarten Euch am Sonntag in Leipzig
Leipzig - Der Frühling setzt sich fest in Leipzig - Grund genug also, auch am Sonntag etwas zu unternehmen. TAG24 hat einige Tipps für Euch, was Ihr machen könnt.
Mittelaltermarkt
Dölitz - Auch am Sonntag lockt der "17. Leipziger Umschlag" in den agra Messepark Leipzig. Bei der Mittelalter- und Fantasymesse könnt Ihr an mehr als 100 Ständen in Halle 2 sowie im Außenbereich allerlei Waren erstehen, darunter Kleidung, Schmuck und Keramik. Zum Teil werden diese sogar vor Ort gefertigt. Musiker und Gaukler, aber auch Ritter-Stuntgruppen treten auf und runden das mittelalterliche Bild ab. Am Samstagabend spielt außerdem die Band "Storm Seeger".
Geöffnet ist der Markt von 11 bis 19 Uhr. Tickets ab 10 Euro bekommt Ihr auf der Webseite des Veranstalters Sündenfrei oder an der Tageskasse.
Klärt einen Mord im Clara-Park auf!
Zentrum-Süd - Jetzt, wo der Frühling in Leipzig Einzug hält, schnappt Euch doch einfach Eure Freunde und löst spannende Rätsel im Clara-Zetkin-Park. "Leipzig Escapes" bietet Euch eine Krimi-Tour, bei der Ihr einen Mord aufklären müsst. Voraussetzungen und Preise findet Ihr auf deren Webseite. Online sind zwar keine Termine mehr verfügbar, Ihr könnt aber einfach telefonisch anfragen, ob kurzfristig noch was geht - Tel. 0155/60613314.
Eiskalter, aber gesunder Start in den Sonntag
Markkleeberg - "Health Meeting Leipzig" lädt Euch zum Cossi ein, damit Ihr zusammen gesund und fit in den Sonntag starten könnt. Ab 8.30 Uhr macht Ihr an der Hacienda Cospuden zuerst ein gemeinsames Workout in der Gruppe, bevor Ihr Euch dann um 9 Uhr zum Eisbaden in die Fluten stürzt. Das Angebot ist kostenlos, kommt einfach hin und macht mit.
Tipp: Ihr braucht Sport- und Schwimmkleidung, wenn gewünscht Equipment, das ins Workout eingebaut werden kann, Wechselsachen, Handtuch, ein Heißgetränk und einen kleinen Snack.
Demonstration und Frauentags-Party
Zentrum/Connewitz - Der Sonntag steht außerdem ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags und so ruft das Bündnis "8. März ist immer" ab 14.30 Uhr zu einer Demo auf dem Augustusplatz auf. "Lasst uns laut und sichtbar sein für eine feministische Zukunft - frei von Unterdrückung, Ausbeutung, Gewalt und Diskriminierung", kündigt das Werk2 als Mitveranstalter an.
Im Werk2 findet danach ab 17 Uhr in Halle D schließlich auch die Feministische Abrissparty statt. Mehrere Acts werden Euch mit Trance und Techno einheizen. Tickets gibt es online ab 5 Euro.
TAG24 wünscht Euch einen ereignisreichen Sonntag!
