55 Kilometer durch Leipzig: So lief unser Mammutmarsch 2026

Leipzig - Das hat wieder riesigen Spaß gemacht! Wie schon im vergangenen Jahr habe ich mich zusammen mit zwei Freunden an den Mammutmarsch Leipzig gewagt und die 55-Kilometer-Hürde bezwungen. Am Tag darauf merkt man definitiv, was man gemacht hat.

Innerhalb von verschiedenen kurzen Abständen fiel der Startschuss für die Teilnehmer. Unsere Gruppe durfte 7.45 Uhr zum Marsch antreten. © TAG24

Zusammen mit tausenden anderen Teilnehmern sollte das Abenteuer für uns am Samstagmorgen um 7.45 Uhr beginnen. Anhand eines Bändchens (rot für 30 Kilometer, lila für 42 Kilometer oder blau für 55 Kilometer) war dank zahlreicher Markierungen klar zu erkennen, welche Route man nehmen muss.

Im Vergleich zum letzten Jahr richtig gut gelöst: die einzelnen Gruppen wurden dieses Mal klar getrennt, jede Gruppe ging sozusagen ihren eigenen Weg. Das führte dazu, dass sich die 55er und die 42er in der Mitte der Strecke quasi entgegenkamen.

Für unsere Gruppe ging es zunächst in den Leipziger Norden. Viel Wald und Wiese, etwas Stadt und der erste Rastpunkt am Haus Auensee nach 15 Kilometern.

An den jeweiligen Rastplätzen gab es unter anderen Kaffee, Süßigkeiten, etwas Obst und Gemüse und auch mal Hot Dogs oder Suppe. Das war vollkommen ausreichend, um sich nicht hungrig wieder auf den Weg machen zu müssen.

Allerdings scheinen die Veranstalter teilweise etwas überfordert mit der puren Menge der Teilnehmer gewesen zu sein. An einigen Spots, wie zum Beispiel am Haus Auensee, waren zeitweise manche Nahrungsmittel nicht mehr verfügbar.