Für 38 Euro ballert Basler gegen Frauen, Hoeneß und Jauch

Leipzig - Mario Basler (57), ehemaliger Spieler des FC Bayern München und heutiger TV-Experte, tourt aktuell mit seiner Live-Bühnenshow durch Deutschland. Am Mittwochabend hat er auch im Haus Leipzig haltgemacht - und seinen Fans exakt das geliefert, was sie hören wollten.

Mario Basler (57), wie seine Fans ihn kennen und lieben. Knapp zwei Stunden erzählte er am Mittwochabend darüber, was für ein "Super Typ" er ist. © Silvio Bürger

Denn jeder, der sich eines der Tickets ab 38 Euro geleistet hat (für 45 Euro gab es sogar ein VIP-Ticket inklusive Meet and Greet), wusste genau, worauf er sich einlässt.

Wie er es auch in seinem wöchentlichen Podcast "Basler ballert" macht, schoss der Goalgetter in unnachahmlicher Manier knapp zwei Stunden lang gegen alles, was nicht bei Drei auf den Bäumen saß.

Beispiel: Erst in den letzten Tagen bekam der 57-Jährige große mediale Aufmerksamkeit, weil er einmal mehr gegen den Frauenfußball wetterte.

"War das überheblich mit dem Frauenfußball? Da hab ich ja ganz schön auf die Fresse bekommen", so Basler am Mittwoch, nur um dann gleich noch einen draufzusetzen:

"Wenn die Frauen aus 25 Metern aufs Tor schießen, kommt der Ball am Sechzehner wieder runter. Die können einfach nix, wollen aber gleich bezahlt werden, wie die Männer. Bei 250 Zuschauern, wie soll das gehen? Ich find’ das irgendwie nicht schön."

Das Gelächter des Publikums zeigte, dass die Meinung offenbar gut ankommt. Selbst unter den wenigen Frauen, die im Saal anwesend waren.