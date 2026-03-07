Darum ziehen Tausende Menschen am Samstag durch Leipzig!
Leipzig - Es wird wieder gewandert! Am Samstag findet in der Messestadt wieder der extrem beliebte Mammutmarsch statt! Tausende Menschen ziehen auf verschiedenen Routen durch Leipzig, um am Ende eine Medaille in den Händen halten zu dürfen.
Schon im vergangenen Jahr kam das Event, das inzwischen sogar europaweit stattfindet, gut an. Rund 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mitgemacht. In diesem Jahr könnten es aufgrund der großartigen Wetteraussichten sogar noch mehr werden.
Gelaufen wird quasi in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Anfängern wird die 30-Kilometer-Strecke empfohlen, die zunächst Richtung Cospudener See und Kees'schen Park führt. Danach geht es Richtung Stadtgebiet. An der Straße des 18. Oktober erwartet die Teilnehmer nach 23 Kilometern der letzte Verpflegungs-Spot.
Die Leute, die die 42 Kilometer oder sogar die 55 Kilometer angehen, erwartet teils eine andere Marschroute. Gut: Im vergangenen Jahr starteten die beiden letztgenannten Gruppen auf einer Strecke gemeinsam, was zu einem wahren Massenauflauf geführt hatte.
In diesem Jahr wurde das geändert. Die 55er-Gruppe läuft zunächst in den Leipziger Norden, während die 42er wie die 30er zunächst in den Süden laufen.
Stolzer Preis für die Mammutmarsch-Teilnahme - Top-Verpflegung
Wer eine der frühen Startgruppen gewählt hat, darf schon kurz nach 6 Uhr an der Galopprennbahn in Leipzig loslaufen. Wer eher auf Ausschlafen steht und zur 30er-Gruppe gehört, darf aber auch erst um 12 Uhr losmarschieren.
Kritik gab es im Vorfeld an der Preispolitik. Wer die 55-Kilometer-Strecke läuft und dazu noch ein Mammutmarsch-T-Shirt dazugeordert hat, muss 100 Euro für die Teilnahme bezahlen. Dafür gibt es an den einzelnen Verpflegungs-Spots aber reichlich zu essen. Über Obst, Schokoriegel und Suppe bis hin zu Kaffee ist alles dabei.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa