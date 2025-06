Kindertag und Sport-Spaß für alle: Das geht am Sonntag in Leipzig

Der Sonntag bringt sommerliche Temperaturen nach Leipzig. Wir haben die besten Veranstaltungstipps für die ganze Familie zusammengefasst.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Wochenende erwarten Leipzig sommerliche Temperaturen von über 24 Grad. Ihr habt keine Lust, da nur zu Hause zu sitzen? Wir haben einige Veranstaltungshighlights in der Messestadt für Euch zusammengefasst und kleiner Tipp für alle Familien: am Sonntag ist Kindertag!

Mitmachen, Shoppen und Tanzen in der Leipziger Innenstadt

Internationales Deutsches Turnfest - Fernab der offiziellen Sportwettbewerbe gibt es in der ganzen Stadt verschiedene Programmhighlights für die ganze Familie. Am Sonntag könnt Ihr zum Beispiel auf der Festwiese verschiedene Sportarten ausprobieren. Auf dem Markplatz und dem Augustusplatz gibt es verschiedene Musik-Acts for free sowie die Präsentation der Turnfest-Sieger am Sonntag. Das ganze Programm findet Ihr unter Leipzig.de. Verkaufsoffener Sonntag - Zu besonderen, regionalen Anlässen können verkaufsoffene Sonntage in Leipzig stattfinden und das Internationale Deutsche Turnfest ist genau so ein Anlass. Von 13 bis 18 Uhr öffnen am Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt und ermöglichen Euch einen zusätzlichen Shopping-Tag.

Anfang der Woche wurde noch alles vorbereitet, mittlerweile steht die große Bühne am Augutusplatz und ist bereit für ein buntes Bühnenprogramm. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Jetzt wird's sportlich!

Inklusiv Gewinnt - Am Sonntag messen sich olympische, paralympische, deaflympische und Special Olympics Athletinnen und Athleten wieder in verschiedenen Wettbewerben. Begleitet werden die Wettkämpfe von einem bunten Bühnenprogramm für die ganze Familie und jeder, egal ob mit oder ohne Behinderung, kann aktiv werden und die verschiedensten Sportarten selbst ausprobieren. Los geht's um 9.30 Uhr in der Glashalle der Neuen Messe. Der Eintritt ist frei.

Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft im Sitz-Volleyball werden unter anderem in Mixed-Teams mit den Damen- und Herren-Teams der LE Volleys antreten. © Inklusiv Gewinnt/Martin Stein

Comedy unter freiem Himmel

Open Air Comedy Show - Karli Comedy startet diesen Sommer eine Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel. Los geht's diesen Sonntag, 18 Uhr auf der Feinkost, Karl-Liebknecht-Straße 36 in Leipzig. Zwei Stunden lang stehen fünf Stand-up-Comedians auf der Bühne und unterhalten Euch bei kühlen Drinks und einem gemütlichen Platz im Schatten. Dieses Mal gibt es auch einen Special Guest: Comedian Dominic Jozwiak, der mit seinen Social-Media-Videos regelmäßig viral geht. Tickets kosten 22 Euro im offiziellen Ticketshop.

Spaß für die ganze Familie zum Kindertag

GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig - Von 15 bis 17 Uhr bietet das GRASSI Museum am Sonntag eine besondere Führung über Erzählungen aus aller Welt an. Im Anschluss könnt Ihr selbst Erzählsteine basteln. Für Erwachsene kostet das Angebot sechs Euro, für Kinder drei Euro. Die Plätze sind begrenzt. Anmelden könnt Ihr Euch unter vermittlung.mvl@skd.museum.

Im Deutsche Bahn Museum in Halle könnt Ihr historische Eisenbahnen entdecken. © DB Museum/ Mike Beims

