Kreuz und quer durch die City: So könnt Ihr Euch kostenlos mit den Profis messen

Leipzig - Am 8. September steigt in Leipzig wieder der SportScheck Run. Für das begehrte und zum 24. Mal stattfindende Laufevent inmitten der Messestadt verlost TAG24 Freistarts, wodurch Ihr bis zu 40 Euro sparen könnt!

Nur noch knapp über eine Woche bleibt also Zeit, Euch für das Event am 8. September anzumelden, für das die Wettervorhersage aktuell einen regenfreien und etwa 23 Grad warmen Tag prognostiziert.

Vogelsang hatte in diesem Jahr bereits den Nachtlauf über neun Kilometer sowie die 10 Kilometer beim Leipzig-Marathon gewonnen.

Grund ist dessen Vorbereitung auf die Deutschen Halbmarathonmeisterschaften, die eine Woche später in Hamburg stattfinden.

Wie TAG24 vom Veranstalter erfuhr, wird neben mindestens 1500 anderen auch Lauf-Ass Richard Vogelsang an den Start gehen - voraussichtlich aber nicht im Vorjahr über beide, sondern nur über die 10-Kilometer-Distanz.

Die Läuferinnen und Läufer werden über Distanzen von fünf oder zehn Kilometern quer durch die Innenstadt gelotst. Vom Markt aus geht es unter anderem vorbei am Shopping-Center "Höfe am Brühl", der Oper, dem Gewandhaus, dem Neuen Rathaus und der Thomaskirche zurück zum Markt.

Das sind am 8. September die Laufstrecken der verschiedenen Distanzen. © PR/SportScheck Run

TAG24 vergibt sechs kostenfreie Anmeldecodes an interessierte Läuferinnen und Läufer. Hierbei ist es egal, ob Ihr Euch für einen der Erwachsenen-Rennen oder Euer Kind für eines der Kids-Rennen (0,4 oder 1,5 Kilometer) bewerbt.

Somit können bis zu 40 Euro gespart werden!

Dafür müsst Ihr einfach eine E-Mail mit dem Kennwort "SportScheck Run" an gewinnspiel@tag24.de schicken und erhaltet mit etwas Glück einen der begehrten Codes, mit dem Ihr Euch dann kostenfrei unter sportscheck.com anmelden könnt. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 1. September, 23.59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 2. September per Mail informiert.

Teilnahmebedingungen für die Läufe und weiterführende Infos erhaltet Ihr auf sportscheck.com.