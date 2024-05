Nachtlauf Leipzig: Geile Fotos, witzige Kostüme und krasse Gewinner!

Leipzig - Nach jahrelanger Auszeit durften sich Athleten und Hobby-Rennmäuse am gestrigen Freitagabend beim Leipziger Nachtlauf wieder auspowern, Spitzenzeiten erreichen und/oder im witzigen Kostüm für Aufsehen sorgen. Mehr als 1100 gingen an den Start.

Der BC Eintracht Leipzig e.V. begeisterte mit einer Akrobatik-Show. © Christian Grube

Als Einstimmung für das um 20.15 Uhr offiziell mit dem 3-Kilometer-Lauf startende Event zeichneten sich zunächst die Akrobaten des BC Eintracht Leipzig e.V. mit einer spektakulären Showeinlage und gaaanz viel Körpergefühl aus.

Direkt im Anschluss machten sich 192 Läufer, darunter 135 Frauen, für die drei Kilometer lange Runde entlang des alten Messegeländes zur Deutschen Nationalbibliothek bis hin zum Wilhelm-Külz-Park am Völkerschlachtdenkmal bereit.

In einer Zeit von 10 Minuten und 57 Sekunden gewann die SC-DHfK-Leipzig-Athletin Anna Kristin Fischer (Jahrgang 1998) vor Lisa Salzmann (2009 in 11:55 Minuten) und Maja Berger (2010 in 12:43 Minuten).

Um eine Minute schneller als die weiblichen Starter war Moritz Schubert (Jg. 2002), der es schon nach 9:57 Minuten ins Ziel schaffte. Hinter ihm liefen Maik Reichel (1980, 10:11) und Marc Zientek (2009, 10:13) ein und ließen im Fotofinish Joel Davis (1998, 10:14) und Linus Gasch (2010, 10:14) hauchzart hinter sich.