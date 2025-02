Krimi auf ganz großer Bühne: "Mord auf Ex" kommt nach Leipzig!

Leipzig - Krimi-Fans aufgepasst! "Mord auf Ex", einer der erfolgreichsten deutschen True-Crime-Podcasts, geht wieder auf Tour und macht dabei sogar Halt in der Messestadt!

Linn Schütze (links) und Leonie Bartsch kommen am 24. Februar mit ihrem Podcast "Mord auf Ex" nach Leipzig. © Christoph Koestlin/PR

"Mord auf Ex", das sind Linn Schütze und Leonie Bartsch. Seit 2019 liefert das Duo jede Woche eine neue Folge ihres Podcasts, in dem sie wahre Kriminalfälle aus aller Welt behandeln. Rätselhafte Cold Cases, absurde Mordfälle und mysteriöse Geschichten über Sekten und die Mafia - die beiden Journalistinnen nehmen alles unter die Lupe und beleuchten dabei auch die historischen sowie psychologischen Hintergründe.

Bereits zum dritten Mal gehen Schütze und Bartsch jetzt auf Tour und machen dabei Halt in sechs deutschen Städten sowie Zürich und Wien. In Zürich war die Nachfrage nach den Tickets bereits so groß, dass eine Zusatzshow angekündigt wurde, die inzwischen ebenfalls ausverkauft ist.

In Leipzig, wo "Mord auf Ex" am 24. Februar zu sehen ist, musste der Auftritt hochverlegt werden, findet inzwischen in der Quarterback Immobilien Arena statt im Haus Auensee statt.

Neben dem Podcast selbst lockt die Show mit eigens für die Tour produzierten Filmen sowie Interviews mit Beteiligten und Experten. Auch das Publikum wolle das Duo aktiv einbeziehen.