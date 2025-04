Krumbiegel & Co. bereit: "Leipzig zeigt Courage"-Festival in den Startlöchern

Präsentieren das diesjährige "Leipzig zeigt Courage"-Festival (v.l.): Anker-Chefin Heike Engel, Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel, Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus, Versammlungsleiter Rick Barkawitz und Prof. Dr. Gunter Janssen von der HTWK Leipzig. © Susann Friedrich

Einst begann es mit einer kleinen Demo gegen rechts. Inzwischen setzen die Veranstalter rund um den Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel (58) ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus.

"Gerade in diesen Zeiten ist und bleibt es wichtig, aktiv für Menschenrechte zu werben und Weltoffenheit zu fördern", sagte Krumbiegel am Dienstag. Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus ergänzte: "Kultur macht Demokratie erlebbar - sie bringt Menschen ins Gespräch, regt zum Nachdenken an und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt."

Das Festival steht wie auch in den vergangenen Jahren unter der Schirmherrschaft von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD).

Zahlreiche Sponsoren und Unterstützer, darunter die Leipziger Gruppe, das Hotel "The Westin" und Großgastronom Dietrich Enk können das Konzert in die Tat umsetzen, RB Leipzigs Stadionsprecher Tim Thoelke (52) wird wieder moderieren.