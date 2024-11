Kurze Woche und noch nichts geplant? Hier erfahrt Ihr, was in Leipzig los ist!

Konzerte, Partys und Co.: Wie Ihr die Feiertagswoche in Leipzig am besten verbringt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

"Maeckes" im Conne Island (am Montag)

Die Woche startet am Montag mit einem Konzert des Rappers "Maeckes" (42) im Conne Island. Auch bekannt als Mitglied des Duos "Maeckes & Plan B" sowie als Teil der Band "Die Orsons" zählt der Stuttgarter zu Deutschlands prägendsten Rapper und Liedermachern. Mit seinem neuen Album "gitarren album", das im März erschien, widmet er sich seinem persönlichen Best-of und spielt Songs wie "Schwung in die Kiste" (2015), "Partykirche" (2016) oder auch "Ventilator" (2015). Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.

"Maeckes" tritt am Montag im Conne Island auf. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

"Nirvana Symphonic Tribute" im Gewandhaus (am Dienstag)

Mit Hits wie "Smells Like Teen Spirit" und "Rape Me" prägte Nirvana eine ganze Generation. Die Rockband "MIKE:TARA" und das "Feelharmony Orchester" bringen die Songs am Dienstagabend wieder auf die Bühne und ergänzen sie durch eine klassische Komponente. Wie gut Bassgitarre und Geige zusammenpassen, hört Ihr ab 20 Uhr im Gewandhaus. Also schnappt Euch Tickets auf Eventim.de und "Come As You Are"!

Am Dienstag spielen das "Feelharmony Orchester" und die Rockband "MIKE:TARA" die Hits von Nirvana im Gewandhaus. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Partys zum Vorfeiertag (am Dienstag)

"Student Invasion" im SPIZZ Eine Woche mit Feiertag bedeutet vor allem eines: jede Menge Partys! Eine Option wäre etwa "Student Invasion" im SPIZZ-Keller. Für nur 5 Euro Eintritt für Studenten und 8 Euro für Nicht-Studenten könnt Ihr ab 22 Uhr zu House und Party-Klassikern feiern. Karten bekommt Ihr auf Spizz-Leipzig.de. "Campus Night - Leipzigs Mega Studentenparty" im TV-Club Ebenfalls um 22 Uhr startet auch im TV-Club die Vorfeiertagsparty. Auf zwei Floors bekommt Ihr nur das Beste aus Party- und Trashhits auf die Ohren. Auch hier kommen Studenten schon ab 5 Euro rein. Freut Euch auf studentische Getränkepreise, einen coolen Außenbereich und gemütliche Sitzgelegenheiten. Tickets gibts auf Leipzigtickets.de sowie an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht. "Hip Hop Hype" im Elsterartig Das Elsterartig widmet sich am Dienstagabend HipHop, Trap und House, denn "Hip Hop Hype" geht in die nächste Runde. Auch hier startet der Abend schon um 22 Uhr. Die Tickets gibt es wie immer an der Abendkasse. Aufgrund des Feiertags enden die meisten Partys gegen 3 Uhr. Also seid pünktlich!

Ein Feiertag am Mittwoch bedeutet jede Menge Partys am Vorfeiertag am Dienstag. (Symbolbild) © 123RF/deagreez

"Hollywood Undead" im Täubchenthal (am Donnerstag)

Die kalifornische Rap-Rock- und Nu-Metal-Band "Hollywood Undead" ist am Donnerstag in Leipzig zu Gast. Nachdem 2005 alles in einer Garage in Los Angeles und einem Erfolgshit auf "Myspace" begonnen hatte, spielen die Jungs knapp 20 Jahre später noch immer auf den größten Bühnen der Welt. Mit Songs wie "Undead" (2008) oder auch "Cashed Out" (2017) lassen sie es am Donnerstag im Täubchenthal krachen. Auch hier bekommt Ihr die Tickets vorab online auf Eventim.de.

"Johnny 3 Tears" und die anderen Mitglieder von "Hollywood Undead" bringen am Donnerstag das Täubchenthal zum Beben. (Archivbild) © EPA/PETER KLAUNZER

"RIN" und "Schmyt" im Haus Auensee (am Donnerstag)

Bei diesem Konzert herrscht striktes Handyverbot! Anders als man vielleicht zunächst annehmen könnte, geht es den Künstlern nicht nur darum, einfach einen schönen Abend ohne Technik zu verbringen, sondern "RIN" (30) und "Schmyt" meinen das wirklich ernst. Bei ihrer "No Phones Allowed"-Tour spielen die beiden Künstler exklusiv unveröffentlichte Songs. Damit das auch so bleibt, sollten die Handys besser zu Hause bleiben.

"RIN" (30) und "Schmyt" spielen am Donnerstag im Haus Auensee exklusiv unveröffentlichte Songs. © Philipp von Ditfurth/dpa